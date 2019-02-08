Şule Çet davasında kritik adli tıp raporu: Elle boğma şüphesi

Şule Çet davasında Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda oldukça önemli bir tespit yer aldı. Raporda yer alan tespite göre Şule Çet'in plazadan atılmadan önce elle boğulmuş olabileceği vurgusu yer alıyor.

Geçtiğimiz çarşamba günü görülen Şule Çet davasında mahkemeye sunulan adli tıp raporunda önemli bir tespit yer aldı.

Şule Çet'in otopsi raporunda tespit edilen “Hyoid kemik sağ boynuz orta bölümde ekimozlu kırık” bulgusunun yüksekten düşme sonucu oluşup oluşamadığına ilişkin hazırlanan raporda, hyoid kemiği kırıklarının büyük oranda elle boğma sonucu yaşandığı belirtildi.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda, "Şule Çet’in otopsisinde 'Hyoid kemik sağ boynuz orta bölümde ekimozlu kırık' olduğu tespit edilmiş olup otopside hyoid kemik sağ boynuzunda etrafı yaygın ekimozlu olarak kırık olduğu görülmektedir. Adli Tıp literatüründe etrafı ekimozlu hyoid kemik kırığı boyun bölgesinin travmaya maruz kaldığını gösterir. Adli Tıp uygulamalarında ası, elle boğma ve bağla boğma olgularında hyoid kemik kırıkları görülebilmektedir" denildi.

Raporda konuya ilişkin yapılan birçok bilimsel araştırmaya yer verilirken, bu raporlara göre elle boğma olgularında boyun kemiklerinde kırık görülme oranları yüzde 68 ile yüzde 92 arasında görülürken, yüksekten düşmeye bağlı kırık oranı ise sadece yüzde 5 olarak tespit edildi.

Bu oranlar raporun sonuç bölümündeki değerlendirmede de yer alırken, şöyle denildi: