Şule Çet davasında ilk duruşma 6 Şubat'ta yapılacak

Şule Çet davasında iddianamenin kabul edilmesinin ardından ilk duruşma tarihi de belli oldu. Sanıklar 6 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak.

Ankara'da biri patronu olan iki erkeğin cinsel saldırısı sonrası 20. kattan şüpheli bir şekilde düşerek yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümüyle ilgili davanın ilk duruşması 6 Şubat'ta görülecek.

İddianame mahkeme tarafından kabul edilmişti. Sanıkların 6 Şubat 2019’da Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.

Haklarında ayrı ayrı ağırlaştırılmış ömür boyu ve 39 yıla kadar hapis cezası istenen sanıklar Çağatay A. ve Berk A. "cinayet", "ırza geçme" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından yargılanacak.