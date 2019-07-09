Şule Çet davası yarın görülecek: #ŞuleÇetİçinAdalet

29 Mayıs 2018’de Ankara’da bir plazanın 20. katından atılarak öldürülen 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Şule Çet davasında üçüncü duruşması yarın görülecek.
Yarın saat 10.00'da başlayacak duruşma için Ankara Adliyesi'nde buluşma çağrısı yapıldı.
Son gün. #SuleCetİcinAdalet pic.twitter.com/mHM5kDKaxJ
— Şule Çet İçin Adalet (@suleicinadalet) 8 Temmuz 2019
Dava öncesi Komünist Kadınlar da sosyal medyadan yaptığı çağrıyla, saat 9:30'da Ankara Adliyesi'nde buluşma çağrısı yaptı.
Şule Çet davasının 3. duruşması için yarın 9:30'da Ankara Adliyesi'nde buluşuyoruz #ŞuleÇetİçinAdalet pic.twitter.com/dSwxPreIJS
— Komünist Kadınlar (@Komunist_kadin) 9 Temmuz 2019