Şule Çet davası yarın görülecek: #ŞuleÇetİçinAdalet

Patronu ve patronunun arkadaşı tarafından öldürülen 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Şule Çet davasında üçüncü duruşma yarın görülecek.

29 Mayıs 2018’de Ankara’da bir plazanın 20. katından atılarak öldürülen 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Şule Çet davasında üçüncü duruşması yarın görülecek.

Yarın saat 10.00'da başlayacak duruşma için Ankara Adliyesi'nde buluşma çağrısı yapıldı.

Dava öncesi Komünist Kadınlar da sosyal medyadan yaptığı çağrıyla, saat 9:30'da Ankara Adliyesi'nde buluşma çağrısı yaptı.