Şule Çet davası öncesi sanık avukatlarından tepki çeken adım: Bahane arıyorlar...

Patronu ve patronunun arkadaşı tarafından öldürülen 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Şule Çet davasının ikinci duruşması yarın Ankara'da görülecek. Duruşma öncesi sanık avukatı, Şule Çet’in babasının kızına para göndermediğini iddia ederek, banka hesaplarının incelenmesini isterken, Çet ailesinin avukatı Umur Yıldırım, atılan bu adımı ve davadaki son durumu soL'a değerlendirdi.

Patronu ve patronunun arkadaşı tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Şule Çet davasında ikinci duruşma yarın görülecek.

Olayın ardından iki kez "intihar" denilerek serbest bırakılan sanıklar, kamuoyunda oluşan büyük tepkiler ve ailesinin mücadelesi sonucunda tutuklanmıştı.

İlk duruşmada Şule Çet'i hedef alan açıklamaları nedeniyle tepki çeken sanıklar ve sanık avukatları, yarınki duruşma öncesinde de yine Şule ve ailesini hedef aldı.

Sanık Çağatay Aksu’nun avukatı, Şule Çet’in babasının kızına para göndermediğini iddia ederek, banka hesaplarının incelenmesini istedi.

Sanık Çağatay Aksu’nun avukatı, Şule Çet’in babasının mahkemede kızına para göndermediğini iddia ederek, banka hesaplarının incelenmesini istedi! #SuleCetİcinAdalet pic.twitter.com/Vy8cm8lqIe — Şule Çet İçin Adalet (@suleicinadalet) 14 Mayıs 2019

'SANIKLARIN SON ÇIRPINIŞLARI'

Sanık avukatlarının Şule Çet’in babasının mahkemede kızına para göndermediğini iddia ederek, banka hesaplarının incelenmesini istemesini soL'a değerlendiren Çet Ailesi'nin avukatı Umur Yıldırım, ''Bunlar sanıkların son bahaneleri. Alakasız bahaneler ile intihar süsü vermeye çalışıyorlar. Daha önce annesinin vefatını öne sürdüler, annesi 2009'da vefat etti, daha sonra bekaretini öne sürdüler. Şimdi de bunu öne sürüyorlar. Şule Çet günlük 120 TL'ye çalışıyor, bunu da sundukları kanıtlardan biliyoruz. Devletten kredi de alıyor. Babasının para yollamasına ihtiyacı yok'' dedi.

'DAVADAN ÇIKACAK SONUÇ BAŞKA ŞULELER OLMAMASI İÇİN ÖNEMLİ'

Yıldırım davanın geldiği noktayı ise şöyle değerlendirdi, ''Bu dava yarın sonuçlanmayacak. Beklenen delil ve raporlar var. Şu noktada çok umutluyum, artık ne yaptıklarını itiraf edeceklerini düşünüyorum. Biz yarın olayın nasıl gerçekleştiğini, kimin Şule'yi neresinden tutup camdan attığına kadar anlatacağız. Deliller olayın nasıl gerçekleştiğini anlatıyor. Biz Şule Çet'i geri getiremeyiz. Ancak bu dava çok önemli çünkü bu davadan çıkacak sonuç ya bundan sonra insanlara cesaret verecek, ya da insanlar birileri gelip yakama yapışır diye bu kadar rahat hareket edemeyecek. Başka Şule Çet'ler olmamasını sağlarsak ne mutlu bize.''

KOMÜNİST KADINLAR'DAN ÇAĞRI

Ankara'da görülen ilk duruşmayı mahkeme salonu ve adliye önünde takip eden Komünist Kadınlar, duruşma öncesi "Şule Çet cinayetinin arkasında sömürüden, sınıf çelişkisinden, eşitsizliklerden başka bir şey yoktur. Bu şiddete karşı, eşitlik için mücadele edeceğiz" diyerek bir video mesaj paylaştı: