Şule Çet davası 15 Mayıs’ta: 'Katil patronlar hesap verecek'

22 yaşındaki Şule Çet 29 Mayıs 2018’de Ankara’da bir plazanın 20. katından düşerek şüpheli bir şekilde öldü. Katil zanlıları patron Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın yargılandığı dava 15 Mayıs'ta görülecek.

Çalışan üniversite öğrencisi, 22 yaşındaki Şule Çet 29 Mayıs 2018’de Ankara’da bir plazanın 20. katından düşerek şüpheli bir şekilde öldü. Üniversite ikinci sınıf öğrencisi Şule Çet'in katil zanlıları patron Çağatay Aksu ve Berk Akand, mahkemenin ara kararıyla birlikte tutuklu yargılanıyor.

15 Mayıs’ta yeniden görülecek davada Şule Çet’in failleriyle ilgili alınacak karar, tüm işçi kadın cinayetlerine de emsal oluşturabilir.

'ŞULE ÇET İÇİN ADALET'

Şule Çet’in patronu Çağatay Aksu, duruşmaya kadar şartlı tahliyeyle serbest bırakılmıştı. Şule Çet davasının zanlılarının cinayet şüphesiyle yargılandığı ilk duruşma olan bir önceki duruşma ise 6 Şubat 2019 günü yapılmıştı.

6 Şubat’ta dava öncesi Ankara Adliyesi önünde bir araya gelen Komünist Kadınlar, Türkiye Komünist Gençliği ve TKP'li Hukukçular ortak bir açıklama yaparak "Şule Çet İçin Adalet" çağrısı yapmışlardı.

Duruşmanın ertelendiği tarih olan 15 Mayıs Çarşamba günü saat 10.00’da TKP’liler, patronlardan hesap sormak ve Şule Çet’in sesi olabilmek için yeniden Ankara Adliyesi’nde adalet çağrısında bulunacaklar.

ÜÇ KEZ SERBEST BIRAKTILAR

4 Haziran 2018: Şule’nin patronu Çağatay Aksu ve Berk Akand gözaltına alındı. Olay günü Şule Çet’in atlamasından 18 dakika sonrasında aşağı inmeleri ve güvenliğe ‘ne oldu trafo mu patladı?’ diyerek haberleri yokmuş gibi davranmaya çalıştıkları bilinen zanlılar için tutuksuz yargılanma kararı verildi.

14 Temmuz 2018: Şüphelilerin gözaltına alınıp bırakılmasına isyan eden kadın dernekleri ağabey Şenol Çet’in de desteğiyle, sosyal medyada Şule Çet için Adalet kampanyası başlattı. Öldürüldüğü plaza önünde yapılan eylem ve kampanya sonucu sanıklar tutuklandı.

16 Temmuz 2018: Tutuklanan Çağatay Aksu ve Berk Akand’ın ifadeleri ortaya çıktı. Otopsi raporunda DNA'sı bulunan ve Şule Çet'in katil zanlısı olarak gösterilen Çağatay A., savunmasında 'Suçsuzum' dedi. Cinsel saldırıyı reddeden Çağatay A. "Maktülle cinsel amaçlı değil, başka hiçbir şekilde yakınlaşmamız olmadı" diye ifade verdi. Çağatay A. daha önce verdiği ifadeyi tekrar ettiğini belirtti.

'OLAYIN VAHİM OLDUĞUNU ANLADIM'

Şüphelilerden Berk A. ise olay anında odada olmadığı ifade ederek suçsuz olduğunu savundu. Berk A. olaydan sonra sinir krizi geçirip genç kızla aynı odada bulunan Çağatay Aksu'ya vurduğunu öne sürdü.

Berk A., ifadesinde "Onlar içerideydi. Ben olay yerinde yoktum. Atladığını düştüğünü görmedim. Çağatay yanıma geldi. Kızın atlayıp gittiğini söyledi. Çağatay'ın elinin şiştiğini gördüm. Olayın vahim olduğunu anladım. Hemen aşağı indim. Güvenlik görevlisini gördüm. Buradan bir kız geçti mi diye sordum. Geçmedi deyince, sinir krizi geçirdim. Çağatay'a vurdum. Kızın atladığı yerde değildim. Cinsel amaçlı herhangi bir şekilde temasım olmadı" dedi.

30 Kasım 2018: Şule Çet’e yapılan otopsi raporu açıklandı. Açıklanan raporda, Şule’nin öldürüldüğü ya da intihar ettiği üzerine bir bulguya rastlanmadığı söylendi.

'CİNAYET DEMEYELİM HAKİM BEY'

17 Aralık 2018: Şule’nin ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüpheliler Çağatay A. ve Berk A. için ayrı ayrı ağırlaştırılmış ömür boyu ve 39 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, iki şüpheli, "cinayet", "ırza geçme" ve "hürriyeti tahdit" suçları ile itham edildi.

Şule Çet'in o gece ev arkadaşı Liia Trohin'e attığı mesajlar da iddianamede yer aldı. Savcılık, her iki şüphelinin de çelişkili ifadeler verdiğini, şüpheli Çağatay A.'nın, intihar ettiğini söylese de Çet'in, o gece arkadaşına gönderdiği mesajların zorla plazada tutulduğunu ortaya koyduğunu belirtti. Şule Çet'in arkadaşı Trahin'e gönderdiği mesajlarda, "Bu adam bana abayı yakmış, Allah'ım salmıyor", "Biliyordum böyle olacağını", "Keşke gelmeseydim" ifadelerini kullandığı belirtildi.

6 Şubat 2019'da gerçekleştirilen duruşmada Çağatay Aksu ile Berk Akand’ın avukatının, 2016’da Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde üniversitelilere döner bıçağıyla saldıran ülkücü faşist çete üyelerinden Paşa Büyükkayaer olduğu ortaya çıktı.

Sanık Çağatay Aksu, mahkemedeki savunmasında, "Bu suçlamayla burada olduğum için özür diliyorum. Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Bizim hiçbir şekilde cinsel ya da başka bir şeyle alakamız yok, cinayet yok. Bizim Şule'ye dokunmuşluğumuz yok. Ben hala şoktayım, burada bu kadar insan neye dayanarak dosyaya bakmadan mı üstümüze geliyor, onun da farkında değilim. Gösteriş amacında herkes. Bir şey bilmeden bizi suçlamaya devam ediyorlar" dedi. "Olaydan cinayet diye bahsetmeyelim" diyen sanığa hakimden "tamam" yanıtı geldi. Dava sonucunda her iki sanığın da tutukluluklarının devamına karar verildi.

15 Mayıs’ta görülecek Şule Çet davasında Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın 39 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.