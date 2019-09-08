Su yok, fatura var: 'Sayaçları söküp, Külliye'ye gideceğiz...'

Samsun'un Bafra ilçesinde 128 haneli Çalköy Mahallesi'nde 3 aydır suların akmadığı belirtildi. Muhtar Kadem Varol, suların son 13 gündür ise hiç akmadığını belirterek, 'SASKİ'ye 30 kez dilekçe verdim. Aylardır mahallemizde su yok ama evlere su faturası gönderiliyor. Akmayan suyun parasını istiyorlar bizden. Sayaçları söküp, Külliye'ye gideceğiz' dedi.

Samsun'un Bafra İlçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan 128 haneli 600 kişinin yaşadığı Çalköy Mahallesi’nde 3 aydır suların akmadığı belirtildi. SASKİ’ye (Samsun Su ve Kanalizasyon İdaeresi Müdürlüğü) birçok kez konu hakkında dilekçe verdiklerini belirten muhtar, mahalle sakinlerinin ırmaktan tankerle su taşıdıklarını söyledi.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, mahallede 2 yıldır su sorunu bulunduğunu anlatan Muhtar Varol, 13 gündür suların hiç akmadığını söyledi. Varol, “3 ayda 30 tane dilekçe verdik aylardır bekliyoruz. Bugün yarın diyerek, bizi oyalıyorlar. SASKİ yetkilileri, bakacağız, yapacağız’ diyorlar. Ama aylardır bir çözüm yok. Biz çiftçiyiz. Tozun toprağın içinde çalışıyoruz akşam eve gidiyoruz. Duş almaya suyumuz yok. Camiye gidiyoruz abdest almaya suyumuz yok. Çamaşırlar yıkanmıyor, tuvaletlerde sorun yaşıyoruz. Onca dilekçeye rağmen su sorunu çözülmedi” diye konuştu.

Ayda 2-3 kez sularının aktığını söyleyen Muhtar Varol, her ay evlere su faturası geldiğini dile getirerek, “Mahallemizde su yok ama SASKİ personeli evlerimize gelerek fatura kesiyorlar. Utanmadan da atık su parası istiyor. Akmayan suyun atık parası mı olurmuş? Mahalle sakinleri olarak evlerimizdeki su saatlerini söküp, önce Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Demir’e gideceğiz. Su sorununu çözülmezse bu kez sayaçlarımızı alıp Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kapısına gidip, derdimizi anlatacağız” dedi.