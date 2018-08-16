Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nda yeni atamalar: Eski müsteşar yardımcıları başkan yardımcısı oldu

Strateji ve Bütçe başkan yardımcılıklarına eski Kalkınma Bakanlığı'nda müsteşar yardımcısı olarak görev yapan Yılmaz Tuna ve Hayri Maraşlıoğlu atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla Strateji ve Bütçe başkan yardımcılıklarına ve genel müdürlüklere yeni atamalar yapıldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Strateji ve Bütçe başkan yardımcılıklarına Yılmaz Tuna ve Hayri Maraşlıoğlu atandı.

Resmi Gazete'deki diğer atama kararı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı bünyesindeki Plan ve Programlar Genel Müdürlüğüne Kutluhan Taşkın, Bütçe Genel Müdürlüğüne İsa Atçeken, Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğüne Emin Sadık Aydın, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ise Abdullah Rıdvan Ağaoğlu getirildi.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı 1. Hukuk Müşavirliğine de Mehmet Cüneyt Genç'in ataması gerçekleştirildi.

24 Haziran öncesinde Kalkınma Bakanlığı olan, geçmişte Devlet Planlama Teşkilatı olan yapı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Strateji ve Bütçe Başkanlığı olarak yapılandırıldı. Atanan isimlerin Kalkınma Bakanlığı'nda görev yapan isimlerden oluştuğu görülüyor. Yeni atanan başkan yardımcıları Yılmaz Tuna ve Hayri Maraşlıoğlu, Kalkınma Bakanlığı'nda müsteşar yardımcısı olarak görev yapıyordu.