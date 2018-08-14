İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği açıklamasında 'Piyasada eski bir alışkanlığın, kanunen de suç olan stokçuluğun başladığına dair tespitlerimiz var. Kimi işletmeler ve toptancılar son günlerde ekonomide yaşanan dalgalanmaları fırsat bilerek ürünlerini satmamakta ve haksız kazanç elde etmeye çalışmaktadır' denildi.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, liradaki değer kaybına ilişkin açıklamalarında stokçuluğun başladığını tespit ettiklerini söyledi.

Yılmaz, konuyla ilgili olarak şöyle konuştu:

"Devletimiz de gerekli bütün önlemleri alarak bu saldırıları bertaraf edecek güçtedir. Tabi burada Devlet Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi sanayicinin de tüccarın da elini taşın altına koyması gerekiyor. Bu sorunlar sadece devlete havale edilerek çözülemez. Piyasada eski bir alışkanlığın, kanunen de suç olan stokçuluğun başladığına dair tespitlerimiz var. Kimi işletmeler ve toptancılar son günlerde ekonomide yaşanan dalgalanmaları fırsat bilerek ürünlerini satmamakta ve haksız kazanç elde etmeye çalışmaktadır. Buradan, ülkemizde yaşanan saldırılar karşısında bu tür yollara tevessül eden kişi ve kurumları uyarıyoruz. Gün birlik olma günü, her zamankinden daha fazla üretme ve kenetlenme günüdür."

'TEMEL GIDA MADDELERİ VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ STOKLANIYOR'

Yılmaz, aldıkları duyumlara göre "bazı firmaların temel gıda maddeleri ve tekstil ürünlerini stokladığını" ifade etti.

Firmaların isimlerini açıklamayan Faik Yılmaz, stokçuluğun devam etmesi durumunda isim vereceklerini belirtti.