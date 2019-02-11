Star yazarından Emine Erdoğan'a: Uyarıyorum, Başkan'ın canına kast ederler

Star yazarı Ardan Zentürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ilginç bir yazı kaleme aldı.
"UYARIYORUM: Başkan’ın canına kast ederler..." başlıklı yazısıda Zentürk, "İlk saldırısını Erdoğan ameliyata girerken 7 Şubat 2012 MİT Krizi ile yapan küresel vesayeti 15 Temmuz’da püskürttük. Meselemiz bitmedi, emperyalizm ölümcül, büyük bir saldırıya hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.
Zentürk, "Sözüm, tam bu noktada, Emine Erdoğan’a: Gazi, yalnız bırakılmış bir adamdı, bir sağlık saldırısına açık hale getirilmişti, çok şükür, siz oradasınız, lütfen, Başkan’ın yediğinden içtiğinden elinizi asla eksik etmeyin… Mücadelenin en kritik anındayız… Çünkü, Erdoğan, emperyalizmin o algı saldırısına teslim olmadı, İnönü’nün Sovyet tehdidi karşısında yaşadığı panik halini yaşamadı.'Batıdan koparsan Rusya’nın hakimiyetine girersin' şantajına kulak asmadı" dedi.