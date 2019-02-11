Star yazarından Emine Erdoğan'a: Uyarıyorum, Başkan'ın canına kast ederler

Star gazetesi yazarı Ardan Zentürk, 'UYARIYORUM: Başkan’ın canına kast ederler...' başlıklı yazısında, 'Sözüm, tam bu noktada, Emine Erdoğan’a: Gazi, yalnız bırakılmış bir adamdı, bir sağlık saldırısına açık hale getirilmişti, çok şükür, siz oradasınız, lütfen, Başkan’ın yediğinden içtiğinden elinizi asla eksik etmeyin…' ifadelerini kullandı.

Star yazarı Ardan Zentürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ilginç bir yazı kaleme aldı. "UYARIYORUM: Başkan’ın canına kast ederler..." başlıklı yazısıda Zentürk, "İlk saldırısını Erdoğan ameliyata girerken 7 Şubat 2012 MİT Krizi ile yapan küresel vesayeti 15 Temmuz’da püskürttük. Meselemiz bitmedi, emperyalizm ölümcül, büyük bir saldırıya hazırlanıyor" ifadelerini kullandı. Zentürk, "Sözüm, tam bu noktada, Emine Erdoğan’a: Gazi, yalnız bırakılmış bir adamdı, bir sağlık saldırısına açık hale getirilmişti, çok şükür, siz oradasınız, lütfen, Başkan’ın yediğinden içtiğinden elinizi asla eksik etmeyin… Mücadelenin en kritik anındayız… Çünkü, Erdoğan, emperyalizmin o algı saldırısına teslim olmadı, İnönü’nün Sovyet tehdidi karşısında yaşadığı panik halini yaşamadı.'Batıdan koparsan Rusya’nın hakimiyetine girersin' şantajına kulak asmadı" dedi.