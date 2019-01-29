Star yazarından AKP'ye uyarı: İktidar kaybedilmekle kalmayacak

Star gazetesi yazarı Nuh Albayrak, AKP'ye seçim uyarısında bulundu. Bir önceki seçim sonuçlarının sağlıklı olmadığını belirten Albayrak, 'İktidar kaybedilmekle kalmayacak, nefsine yenilen partililerle birlikte, bütün muhafazakârlar da yenilmiş sayılacak' dedi.

Star gazetesi yazarı Nuh Albayrak, 31 Mart seçimleri öncesinde AKP'ye uyarıda bulundu.

"AK Parti de aynı akıbete mi ilerliyor?" başlıklı bir yazı kaleme alan Albayrak, "Güç zehirlenmesinin ana unsuru 'insan' olduğuna göre, aynı tehlike; yıllardır iktidarda olan AK Parti için de geçerli demektir. Son yıllarda milletin verdiği 'mesaj'lar da bunu doğruluyor" dedi.

"Her şeye rağmen başarılı sonuç alınması, lidere olan teveccühün devam etmesi ve milletin güveneceği alternatifin olmamasındandır. 7 Haziran’daki net mesajdan sadece 4 ay sonraki seçimde, AK Parti’ye gösterilen teveccühün sebebi de budur" diyen Albayrak, "'AK Parti’ye vermeyecektim ama pusulaya baktım; mecburen yine verdim' diyen o kadar çok ki... Bu, sağlıklı bir başarı değildir. Alternatifsizlik, parti için geçici bir avantaj olsa da, partililer için ekstra vebal getirir, milleti çapsızların eline düşürmemek için daha fazla itina gerektirir. Aksi takdirde iktidar kaybedilmekle kalmayacak, nefsine yenilen partililerle birlikte, bütün muhafazakârlar da yenilmiş sayılacak" ifadelerini kullandı.