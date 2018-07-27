Star yazarı: Türkiye’yi artık 'o çocukları' yönetmiyor...

ABD ile yaşanan rahip krizine ilişkin bir köşe yazısı kaleme alan Star gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, 'Türkiye’yi artık 'o çocukları' yönetmiyor. Ne pahasına olursa olsun ABD, Türkiye’nin bağımsız bir ülke olduğunu öğrenmesi gerekiyor' ifadelerini kullandı.

Star gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, yıllardır sürdürdükleri ABD hayranlığını unutup, ABD ile yaşanan rahip Brunson krizi sonrası ilginç bir yazı kaleme aldı.

"Gerçekten bu papazın serbest bırakılmasını gerçekten isteselerdi asla böyle davranmazlardı. Dikkatinizi çekerim, bu krizi, Brunson eve gönderildiği halde çıkardılar. Asıl mesele Türkiye’yi dize getirerek Yahudi lobisine ve Evanjelist desteğin devamını sağlamaktır" diyen Albayrak, Ayrıca bu sipariş krizin özellikle, Trump’ın en çetin rakiplerinin düzenlediği BRICS Zirvesi’ne davet edildiğimiz, hatta Erdoğan-Putin zirvesinden birkaç dakika önce patlatılmasının da özel bir anlamı var. Türkiye’yi artık “o çocukları” yönetmiyor. Ne pahasına olursa olsun ABD, Türkiye’nin bağımsız bir ülke olduğunu öğrenmesi gerekiyor. Ve öğrenecekler..." ifadelerini kullandı.