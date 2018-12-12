Star yazarı Kekeç: Bu ne kibir Sayın Cumhurbaşkanı!

Star gazetesi yazarı Ahmet Kekeç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Abdullah Gül'ün ofisinden yapılan açıklamaya 'Bu ne kibir Sayın Cumhurbaşkanı!' başlıklı yazıyla tepki gösterdi.

Star gazetesi yazarı Ahmet Kekeç, Abdullah Gül'ü hedef alan yazılar kaleme almayı sürdürüyor.

Gül'ün Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeye tepki gösteren Kekeç, Gül'ün ofisinden yapılan açıklamayı hedef aldı.

"Önceki gün, Abdullah Gül’ün ofisinden bir açıklama yapıldı. Sayın Gül, talep üzerine yerli ve yabancı ziyaretçileri kabul edermiş... Bu çerçevede, önce Temel Karamollaoğlu’nu, sonra Kemal Kılıçdaroğlu’nu kabul etmiş..." diyen Kekeç, "Metninin altında '11. Cumhurbaşkanı Ofisi' ibaresi yer alıyor. Şu cümle çok dikkat çekici: 'Gerek ulusal gerekse uluslararası konularda geniş tecrübe ve birikime sahip 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül'ün yerli ve yabancı siyasetçi ve devlet adamlarınca ziyaret edilmesi, ülkemiz ve dünya meselelerine dair düşüncelerini merak etmeleri gayet tabii ve anlaşılır bir durumdur.' Metni okuyunca, 'Bu ne kibir!' diye düşündüm... Hakikaten bu ne kibir!" ifadelerini kullandı.