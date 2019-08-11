Star yazarı: Cemaatler ve tarikatlar resmen tanınsın, denetlensin...

Star gazetesi Resul Tosun, Kurban Bayramı dolayısıyla kaleme aldığı yazısında 'Kimin gerçekten hizmet ettiğini, kimin hizmet kılıfı altında istismarda bulunduğunu tespit edebilmemiz için cemaat ve tarikatların denetime tabi olması lazım' derken, cemaat ve tarikatların resmen tanınmasını istedi.

Kurban Bayramı dolayısıyla cemaat ve tarikatların her yıl yaptığı vurgunlar yeniden gündem olurken, Star gazetesi Resul Tosun, konuyu köşesine taşıdı.

"Bugün kurbanın takva yönünden ziyade etinin ve derisinin nerelere gideceği üzerinde şiddetli bir rekabete şahit oluyoruz. Kimi cemaatler/tarikatlerin ve hayır kurumlarının yanı sıra helal haram kaygısı olmayan kimi kuruluşlar da vatandaşın kurbanını ya da kurban derisini elde etmenin rekabeti içindeler" derken, kontrol ve denetime tabi olmayan cemaat ve tarikatların insafına kalan bir uygulama ile karşı karşıya olduklarını söyledi.

'DENETLEME KURUMUNA İHTİYAÇ VAR'

"Kimin gerçekten hizmet ettiğini, kimin hizmet kılıfı altında istismarda bulunduğunu tespit edebilmemiz için cemaat ve tarikatların denetime tabi olması lazım" diyen Tosun, "Bu denetimsizlik sebebiyledir ki, ülkenin en nazik insanları olarak görünen bir cemaatten FETÖ gibi bir canavar türemiştir! Sadece kurban konusunda değil diğer bütün dini hizmetler konusunda cemaatler ve tarikatların resmen kabul edilmeleri ve denetime tabi olmaları yeni FETÖ’ler çıkmaması için elzemdir. Nasıl ki yasama organını bile denetleyen bir Anayasa Mahkemesi var, aynı şekilde Diyanet haricinde tarikatları ve cemaatleri hem fikri yapıları hem fiziki yapılarını denetleyecek bağımsız bir anayasal kuruluşa ihtiyaç var" ifadesini kullandı.