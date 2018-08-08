Star yazarı AKP kongresi öncesi destek verdiği ismi açıkladı

AKP'de 18 Ağustos'ta yapılacan kongrede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti yönetiminin yarısını değiştireceği açıklanırken, yeni yönetimde kimlerin olacağı merak konusu.

Tartışamlar devam ederken, Kurtulmuş'a yeni dönemde MKYK'da görev verilmeyeceği belirtiliyordu.

Konuya ilişkin bir yazı kaleme alan Star yazarı Sibel Eraslan, Kurtulmuş'a destek verdi.

Yazının ilgili bölümü şöyle:

Davanın çilesini çekmiş, sebat etmiş, zor zamanlarda denendiği kadar ikbal zamanlarında da imtihanını yüz akıyla vermiş kişilere ihtiyacımız var. Çile çekmeden yükselmiş kişilerin cesareti, gördük ki en kısa zamanda hoyratlığa, kibre, değer bilmezliğe dönüşüyor. AK Parti sırtını yasladığı yüksek halk desteğine bakarak, ne olsa gider derse şayet, kendi yozlaşma haritasını çizer.

Hem iktidarda hem muhalefette, siyasetin hemen her kademesinde sınavını dürüstlükle vermiş, davaya olan şaşmaz inancı, akil kişiliği ve entelektüel kucaklayıcılığıyla hepimize güzel örnek olan Numan Kurtulmuş Hocamızı, yıllardır bir dava yoldaşı olarak takip ediyorum. 28 Şubat günlerinden beri sabırla göğüs gerdikleri, sırtladıkları çile, onların da bizim de hem hüznümüz, hem onurumuz oldu. Prof. Numan Kurtulmuş Adalet ve Kalkınma'nın değerler dünyasını omuzlayacak önemli bir isim.