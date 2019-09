Spotify'ın oyunlarını yazdı, hesabı kapatıldı: Şarkılar sandığınız gibi dinlenmiyor...

Bugün Anıl Aba'nın BirGün Pazar'da yayımlanan "Spotify’ın ‘satılık’ müzik listelerini keşfetmeye hazır mısın?!” başlıklı yazısında şarkıların sahte dinlenme sayıları üzerinden popülerleşmesi ele alındı.

"Herkes bu pastadan en kalın dilimi yemenin peşinde. Kimin ne kadar kalın bir dilim yiyeceğini üretim sürecine yapılan katkı değil, ekonomik ve politik güç ilişkileri belirliyor" diyerek müzik platformunu eleştiren Anıl Aba'nın yazısının yayımlanmasının ardından platform Aba'nın sitede yer alan hesabını kapattı.

BirGün'ün haberine göre, yazıda dijital çalma listelerindeki yüksek rakamlara 'dinlenme' satın alarak ulaşılabileceğini anlatan Aba, kendi hesabında girmeye çalışınca "Oturumunuz sona erdi" yazısını gördü.

'PARAYI VEREN DÜDÜĞÜ ÇALAR'

Anıl Aba'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Aleyna Tilki 453 milyon, Ersay Üner 197, Simge 187, Ece Seçkin 166, Derya Uluğ 150, İlyas Yalçıntaş 133, Bahadır Tatlıöz 126, Güven Yüreyi 83, Aynur Aydın 44 milyon izleme… Müzik piyasasını iyi kötü takip eden biriyim. Yüz milyonlarca izleme almış bu isimleri, Aleyna Tilki hariç, gerçekten ilk defa duyuyorum. Bakın, Simge’nin [5] Miş Miş şarkısı Sting’in Englishman in New York ve Shape of My Heart şarkılarından falan fazla izlenmiş, adamın 17 Grammy ödülü var. Mabel Matiz’in Öyle Kolaysa şarkısı Michael Jackson’ın Smooth Criminal şarkısından, Güven Yüreyi’nin Sen Maşallah şarkısı David Bowie’nin Space Oddity’sinden, Aynur Aydın’un şarkıları Norah Jones ve Björk’ün teker teker bütün şarkılarından fazla izlenmiş. Üstelik Norah Jones, Sting, Michael Jackson gibi sanatçılar bütün dünyada dinleniyor. Ama bizimkilerin Edirne’den sonra pek bir karşılığı yok.

Şöyle bir durum da var. Mesela bir platformda milyonlarca dinlenmiş ve listelerde üst sıralarda olan bir grup, başka bir platformda yerlerde sürünebiliyor. Örnek… “Adı Sevgi” isimli ilk teklisini çıkaran İnanç Karaduman’ın netd’deki videosu ilk iki günde 300 bin izleme almış ama Spotify’da 1000’in altında, hiç takipçisi yok falan. Ömür Gedik’in yeni cover’ı Resim, YouTube’ta 187 bin civarındayken Spotify’da 3800 idi; 50 kat fark… Tam tersi olanlar da var. Yani platformlar arası geçişkenliğin bu derece düşük olması kulağa biraz garip geliyor. Daha ziyade bir platforma abanılmış ama diğer platformlar boş bırakılmış gibi duruyor.

Bütün bu rakamlara nasıl ulaşılıyor?! [6] Müzisyenler ve plak şirketleri yetkilileri ile yaptığımız görüşmelerin kesişim noktasında şu argüman var: “Evet böyle şeyler yapıldığını duyuyoruz, hatta biliyoruz, ama biz kesinlikle yapmıyoruz.” Herkes duyuyor. Herkes biliyor. Fakat her nasılsa kimse yapmıyor. Ama biz yaptık…

Socioblend, Streamify, Streamsbyte vesaire

On gün evvel Spotify’da “Sazan Avı” diye bir sanatçı hesabı açtık. Ardından Tunecore üzerinden çakma bir kaydı Kedi Nerede? adıyla Spotify’a aktardık ($10). Ortada ne bir grup var ne de doğru dürüst bir şarkı… Sonra Streamify.me ve Socioblendsitelerinden beşer binden toplam 10 bin naylon dinleme satın aldık ($40). Siz bu yazıyı okurken Spotify’da nur topu gibi 10 bin dinlemeli bir teklimiz olacak. Bunun için 50 dolar harcadık. Streamify, isteyenlere 1000 dinlemelik ücretsiz demo da veriyor, kredi kartsız. İki milyon dinlemeyi ise 2250 dolara satıyor. Bir başka naylon dinleme şirketi olan Spotistar aylık abone olanlara her ay düzenli olarak 10 bin dinleyiciyi 59 dolara satıyor.

Mekanizma şöyle çalışıyor… Dinleme satın alınan siteler şarkıları Spotify’da kişisel bir playlist’e koyuyorlar. Mesela bizim çakma şarkımız, Glenn Bersano isimli kullanıcının Great Music ve Ja Woodburn isimli kullanıcının The Top Hits listelerine kondu. Sonra bu listeler, şirket tarafından işletilen yüzlerce hesapdan loop’a alınıyor. Dakika hesabı yapılarak hedeflenen dinleme sayısına ulaşıldığı zaman şarkı listeden çıkarılıp yeni müşteriler geldikçe şarkılar listelere ekleniyor (bu mekanizma Almanya’daki Y-Kollektiv YouTube kanalından İlhan Coşkun’un “Der Rap Hack” başlıklı video haberindeki flaş röportajında da anlatılıyor). Spotify’ın masaüstü versiyonunda Sazan Avı’nın “About” sekmesine tıklayıp aşağı indiğinizde “Discovered On” bölümünde bizim keşfedildiğimiz listeleri göreceksiniz; yani satın alınan dinlemeler için konduğumuz Great Music ve The Top Hits listelerini. Türkiye’den Kaan Malkoç, Emre Tezcan, Şahedar, Melihcan gibi az bilinen isimlerin yanı sıra MuzikPlay kanalında klipleri dönen Hülya Avşar, Alya ve Gökcan Sanlıman ile netdkanalında klipleri dönen Ozan Doğulu, Çağla ve Aylin Yeşilova’nın da bizimle aynı listelerden “keşfedildiklerini” aşağıdaki ekran görüntülerinden görebilirsiniz. Mesela Spotify sayfasında Aylin Yeşilova’nın dinleyicilerinin Seattle, Los Angeles ve Chicago’dan olduğunu gözüküyor. Gökcan Sanlıman’ın yeni gelen dinleyicileri İstanbul, Ankara ve İzmir’den olsa da Silver Springs ve Los Angeles ilk beşte kalmış. Oysa bazı siteler sahte dinleme hizmetini coğrafi alana göre de veriyor (GEO targeted plays). Ülke seçerek alınan dinlemeler birkaç kat daha pahalı oluyor. Tavsiye etmek gibi olmasın ama, Türkiye hedefli dinleme satan şirketlere örnek olarak Zyptop ile ortak çalışan Streamsbyte.com şirketini gösterebiliriz.

***

Kapitalist tekelleşme her alanda olduğu gibi müzik endüstrisinde de yozlaşmaya neden oluyor. Parayla yapılan playlist’ler, sahte YouTube izlemeleri, naylon Spotify dinlemeleri ve düzmece yorumlar ile plastik bir müzik piyasası oluşmuş durumda. Tabii, rüşvetin belgesi olmadığı gibi dikkatli satın alınmış naylon dinlemelerin de belgesi olmaz.

Spotify ve benzeri mecralarda karşınıza çıkan hiçbir şey tesadüf değil. Herhangi bir listede en güzel ve en kaliteli şarkıları değil en çok parayı verenlerin şarkılarını dinliyorsunuz. Mesela o hafta Türkçe rap dinlediğiniz zaman Spotify’ın şirket bazlı algoritması hemen size rap listeleri öneriyor. Hangi listeleri? Kaliteli müzik içeren listeleri mi, yoksa parayla yapılan listeleri mi?

Spotify sanatçılara stream başına 0.006 ilâ 0.0084 dolarlık bir ödeme yapıyor. Napster ve Apple Music daha fazla, YouTube ve Pandora daha az ödüyor. Müzik işi çok büyük bir pasta. Herkes bu pastadan en kalın dilimi yemenin peşinde. Kimin ne kadar kalın bir dilim yiyeceğini üretim sürecine yapılan katkı değil, ekonomik ve politik güç ilişkileri belirliyor.

Bu sistemde kaliteli ve orijinal bir müzik yapsanız dahi, kendinizi insanların kulaklarına zorla sokacak parayı şirketlere ve playlist tacirlerine yedirmiyorsanız eleniyorsunuz. Ama vasat ve jenerik gruplar parayı bastırıp kolayca popüler olabiliyorlar. Maalesef, iyi müzik yapan gruplar da bu çarkın içine giriyorlar. Çünkü diğerleri yaparken siz yapmazsanız geride kalıyorsunuz. Bunu bazen plak şirketleri, bazen menajerler, bazen de gruplar kendi cebinden vererek yapıyorlar.