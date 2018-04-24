'SP'nin Meral Akşener'e yaptığı teklif reddedildi, Akşener'in önerisi kabul edildi' iddiası

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Abdullah Gül'ü ortak aday olarak önerdi, teklif reddedildi. Akşener'in milletvekili seçimi için Saadet Partisi'ne yaptığı ittifak teklifinin ise kabul edildiği ileri sürüldü.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu arasındaki görüşmeye ilişkin ilk bilgiler ortaya çıktı.

Görüşmede Karamollaoğlu, Abdullah Gül’ün “çatı” adayı olmasını ve Akşener’in de adaylıktan çekilmesini önerdi, Akşener öneriyi reddetti.

Sözcü'den Kamil Elibol'un haberine göre, Akşener'in bu öneriyi kabul etmediği ve milletvekili seçiminde ittifaka açık olduğunu, adaylıkta ise geri adım atmayacağını söylediği öğrenildi.

Karamollaoğlu'nun, Akşener'in milletvekili seçimlerinde “ittifak” yapalım önerisine sıcak baktığı ve prensipte anlaşıldığı ifade edildi. Demokrat Parti ile bu konuda anlaşan İyi Parti, SP ile uzlaşırsa üç parti milletvekili seçiminde ittifakı yapacak. Bu ittifaka CHP'nin de katılıp katılmayacağı henüz netlik kazanmadı.