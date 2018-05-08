SP'li yazar, Abdullah Gül'ün AKP'ye neden dönemediğini yazdı

Milli Gazete yazarı Ahmet Yavuz, Abdullah Gül'ün 2014'te AKP'ye geri dönüşünün nasıl engellendiğini yazdı.

"2014’ün o sıcak yaz günlerinden birinde kalabalık bir AK Parti milletvekili grubu Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile buluşurlar. Aralarında kimler yoktur ki! Gül’e, 'Erdoğan cumhurbaşkanı olunca siz de partinin başına geçipp başbakan olun' derler. Gül cephesi, bunun uygun düşmeyeceğini, ancak partiden bir grubun daveti ile olabileceğini söyler. Aynen bugün olduğu gibi" diyen Yavuz, sürecin nasıl boşa düştüğüne ilişkin şu iddialarda bulundu:

Bir davet deklarasyonuna karar verilir. Ancak bu gizemli toplantının detaylarını, toplantıya katılan partinin kurt siyasetçisi Erdoğan’a uçurur! İş değişir! Partinin ağır toplarının da olduğu o vekiller sigaya çekilince geri adım atarlar. Davutoğlu, Genel Başkan ve Başbakan olur. Gül cephesi ise, “Siz partinin başına geçin!” diyen vekil grubuna bozulur. “Hem siz istiyorsunuz, hem vazgeçiyorsunuz” diye. Bu durum, Abdullah Gül’ün şimdi adaylık için neden bu kadar geniş mutabakat aradığını da açıklıyor.

Ancak tepe nazarında “itibar” kazanan grubun o jurnalcisinin yükselişi hep sürer. Vekillik, bakanlık, yöneticilik… Açıkları, hataları da hep örtbas edilir. Gül’ün partisine dönüşünün önü de böylece kesilir.