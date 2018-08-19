SPK'den Demirören'e 264 milyonluk kur muafiyeti

Sermaye Piyasası Kurulu Demirören Medya’nın pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğüne muafiyet kararı aldı. Tartışmalı karar tepkiye yol açtı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), önceki gün aldığı kararla Demirören Medya’nın, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ ile ilgili pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğüne muafiyet getirdi. Söz konusu muafiyetin Demirören Grubu’na bugünkü kur üzerinden hesaplandığında "264 milyon 76 bin 800 lira avantaj" sağladığı belirtiliyor.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na göre, halka açık bir ortaklığın yönetiminin değişmesi veya borsada işlem gören bir şirket ile birleşmesi halinde, yeni yönetimin küçük hissedarlara çağrı yaparak pay alma zorunluluğu var. Söz konusu düzenleme 2015’te şirket hisselerini elinde tutan küçük yatırımcıyı korumak amacıyla getirilmişti. Ancak söz konusu madde Hürriyet Gazetesi için uygulanmadı.

Cumhuriyet'ten Pelin Ünker'e konuşan analistler söz konusu karar nedeniyle küçük yatırımcının mağdur olduğuna dikkat çektiler. SPK diğer yandan halka açıklık oranı daha düşük olan Doğan Gazetecilik için çağrı yapılmasına karar verdi.

SPK haftalık bültenine göre kurul, Doğan Şirketler Grubu’na ait Demirören Gazetecilik paylarının, Demirören Medya tarafından satın alınması sonrasında Demirören Medya’nın, diğer ortaklara ait payları satın almak üzere zorunlu pay alım teklifinde bulunması amacıyla hazırlanan pay alım teklifi bilgi formuna belli şartlar dahilinde onay verilmesine, Hürriyet ile ilgili olarak ise pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünden muafiyet talebinin olumlu karşılanmasına karar verdi. Hürriyet Gazetesi’nin halka açıklık oranı yüzde 23 iken Doğan Gazetecilik’in yüzde 4’te kalıyor.

DAVA AÇILABİLİR

Öte yandan Hürriyet Gazetecilik için çağrının 17 Temmuz’da yapılması gerekiyordu. Kararın bir ay gecikmeli çıkması yatırımcıyı mağdur eden bir diğer gelişme oldu. Bir analist, Hürriyet Gazetecilik’te Demirören Grubu’na yüzde 77 hisse devri gerçekleştiğine ve şirketin tüm yönetim kurulunun değiştiğine dikkat çekerek SPK ’nın ilgili maddesinin çok açık olduğunu söyledi. Gerekçe sunulmadan gelen muafiyetin dava konusu olabileceğine dikkat çeken aynı analist, “Normal şartlarda muafiyet için şirketin borca batık olması gerekir. Ancak böyle bir durum görünmüyor. Hiçbir gerekçe sunulmadan muafiyet geldi. Küçük hissedar dava açabilir, açtığı takdirde Demirören’in çağrı yapması ihtimali yüksek” dedi.

'KURUMSAL EROZYON'

Karardaki ‘keyfiyet’e dikkat çeken bir aracı kurum yetkilisi ise “SPK halka açıklığı yüzde 4 olan Doğan Gazetecilik için çağrı yaparken Hürriyet için çağrı yapmadı. Burada bir keyfilik var. Böyle bir örnek daha önce yok. Bundan sonra bu madde nasıl uygulanacak, ya da uygulanmayacak mı belli değil. Bu da belirsizlik ortamını perçinliyor. Kurumlara güveni zedeliyor. Kurumsal bir erozyon var” diye konuştu. Söz konusu haber aynen şöyle devam ediyor:

Analistlerin hesaplamalarına göre 17 Temmuz’da çağrı yapılması gerektiği için buna dolarlibor üzerinden faiz de eklenmeli. Ancak faizsiz hesaplandığında da Demirören’in avantajı oldukça büyük. Bugünkü kur üzerinden hesaplandığında 264 milyon 76 bin 800 lira ediyor.

BU İLK DEĞİL

Sermaye Piyasası Kurulu daha önce de tartışmalı bir karara imza atmıştı. Buna göre şirket içi bilgiye sahip olanlara hisse alımı yasağı kaldırılmış, karar iki gün sonra iptal edilmişti.

SPK Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nin 4’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında 31 Ağustos’’ kadar geçerli olacak şekilde değişiklik yapan SPK, şirket içi bilgilere sahip olan kişilerin veya söz konusu kişilerin eşleri, çocukları ya da aynı evde yaşadıkları kişilerin ilgili sermaye piyasası araçlarında işlem yapmalarıyla ilgili yasağı ağustos ayına kadar durdurmuştu. Hafta sonu gelen tepkilerin ardından karar uygulamaya geçmeden iptal edilmişti.