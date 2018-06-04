SPK Başkanı: Ekonomiyi Geziciler bozdu

Bank Asya kariyeri ile tanınan ile Sermaye Piyasası Kurulu Ali Fuat Taşkesenlioğlu Gezi eylemleri ile Türkiye ekonomisinin yıkılmak istendiğini öne sürerek seçim sonrasında piyasaların rahatlayacağını iddia etti.

Bakanlar Kurulu kararıyla iki ay önce Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) başkanlığına getirilen Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Gezi Parkı eylemlerini hatırlatarak "Bu son çırpınışları, seçim sonrası piyasalar rahatlayacak" açıklamasında bulundu.

Gülen Cemaati'yle ilişkili Bank Asya'nın çeşitli kademelerindeki 16 yıllık kariyeri ve Halkbank göreviyle bilenen Taşkesenlioğlu, "2013’ten bu yana, bütün girişimlere rağmen ekonominin dimdik ayakta olduğunu" iddia ederek, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarını operasyon olarak nitelendirdi.

EKONOMİYİ GEZİCİLER BOZMUŞ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP kurmaylarının "büyük oyun" adını takmaya çalıştığı 2013 Haziran'ındaki halk ayaklanmasını anımsatan Taşkesenlioğlu, “Mayıs 2013'te 'çiçek, böcek' temalı başlayan ama asıl hedefi hükümeti halk hareketi yoluyla yıkıp ülkeyi istikrarsızlaştırmak olan darbe girişimi” ile birlikte ekonomiyi yıkma girişimlerinin de başladığını söyledi.

Gülen cemaatine ait Bank Asya’da 16 yıl boyunca her kademede görev yapan Taşkesenlioğlu, "2016'da resmen milletin üzerine bombalar, kurşunlar atarak darbe yapan hain FETÖ'cülerin 17-25 Aralık'ta yargı ve emniyet güçlerini kullanarak darbe girişimine şahit olduk" sözleri ile girişimlerin devam ettiğini iddia etti.

SPK BAŞKANI'NDAN SEÇİM VAADİ

Tüm olanlara rağmen 24 Haziran seçimlerinden sonra güven ortamının tesis edileceğini söyleyen SPK başkanı, “Türkiye ve ekonomisi 2013'ten beri yapılan hain girişimlere rağmen dimdik ayakta, 24 Haziran seçimlerinden sonra güven ortamı daha da yükselecek" ifadelerini kullanarak ekonominin yolunda gittiğini öne sürdü.

17-25 Aralık 2013 büyük rüşvet ve yolsuzluk operasyonları sırasında tutuklanan Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan'ın yerine göreve getirilen Taşkesenlioğlu, iki ay önce Sermaye Piyasası Kurulu başkanlığı görevine atanmıştı.