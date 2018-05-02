S&P Direktörü: Not indirimi seçimle ilgili değil

S&P Direktörü, Türkiye'ye yönelik not indirimi kararının seçimle ilgisi olmadığını açıkladı.

S&P Kıdemli Direktörü Frank Gill, not indirimi kararının seçimle ilgisi olmadığını söyledi.

Bloomberg HT'ye yaptığı açıklamada S&P not indirimine ilişkin değerlendirmede bulunan Gill, “Bizim basın açıklamamızda atıfta bulunduğumuz üzere emeklilere yapılacak ödemeler ve vergi affı gibi ek mali genişleme uygulamaları tüketimi daha da tetikleyecek” dedi.

"Türkiye ekonomisinde ana itici gücün tüketim olduğunun" altını çizen Gill, “Yüksek tutarlı kamu yatırımları yanında bu iki faktör (emekli ikramiyeleri ve vergi affı) aşırı ısınmanın kaynağı ve bu endişe kaynağı” diye konuştu.

Merkez Bankası'nın para politikası adımlarına yönelik konuşan Gill, bu konuda yapıcı bir görüşe sahip olduklarını dile getirdi.

TCMB'nin "tek faiz oranı çerçevesinden çıkmasının olumlu bir durum olduğunu" belirten S&P kıdemli direktörü, “Biz bunun ümit vadettiğini düşünüyoruz, ancak henüz uygulamaya konmuş değil” dedi.

Gill, “(TCMB) Bağımsız bir kurum olarak üzerindeki baskı ve volatil TL dikkate alındığında uygun parasal tedbirleri alması zor görünüyor” ifadelerini kullandı.