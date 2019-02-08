Sözleşmeli öğretmen atamaları bugün yapılacak

MEB sözleşmeli öğretmenlik atamaları bugün yapılacak. Atama sonuçları saat 10.00'da açıklanacak.

Daha önce yayımlanan atama takvimine göre dün açıklanması beklenen 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları, bugün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla açıklanacak.

20 bin sözleşmeli öğretmen atama işlemi Milli Eğitim Bakanlığının Başöğretmen Salonu'nda, saat 10.00'da yapılacak.

HANGİ BÖLÜME NE KADAR ATAMA YAPILACAK?

3 bin 47 kişi sınıf öğretmenliğine, 2 bin 38 kişi İngilizce öğretmenliğine, bin 90 kişi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliğine atanacak.

1601 kişi okul öncesi öğretmenliğine, 1401 kişi ilköğretim matematik öğretmenliğine, 1093 kişi ise Türkçe öğretmenliğine atanacak.