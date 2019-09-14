Soyunma kabininde kadınların fotoğrafını çeken müezzin: Şaka maksadıyla çektim

Bursa Osmangazi Müftülüğü görevlisi, Mehmet Zahit Kotku Cami Müezzin Kayyımı Yakup Çerkez Temmuz ayında bir mağazada kadın soyunma kabinlerinde cep telefonuyla video çekerken yakalanmıştı. Çerkez savunmasında 'Yan kabinde arkadaşım olduğunu düşünerek, şaka maksadıyla cep telefonumla video ve fotoğraf çektim' dedi.

Bursa Osmangazi Müftülüğü görevlisi, Mehmet Zahit Kotku Cami Müezzin Kayyımı Yakup Çerkez Temmuz ayında bir mağazada kadın soyunma kabinlerinde cep telefonuyla video çekerken yakalanmıştı. Tutuklu bulunan Yakup Çerkez (43), hakim karşısına çıktı. Bursa 5.’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakkında ‘cinsel taciz ve özel hayata ihlal’ suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Yakup Çerkez'in yargılanmasına başlandı. ŞAKA MAKSADIYLA ÇEKTİM Yakup Çerkez savunmasında, ”Yan kabinde arkadaşım olduğunu düşünerek, şaka maksadıyla cep telefonumla video ve fotoğraf çektim. Bir kadın çığlık atınca arkadaşım olmadığını anladım. Bayandan defalarca özür diledim. Beni affetmesini istiyorum” derken, şikayetçi M.V. ”Bana olay günü şeytana uyduğunu, onu affetmemi söyledi” diye konuştu. İLGİLİ HABER İşte yeni nesil Diyanetçiler: Küfür, hakaret, aşağılama, röntgencilik ne ararsan var