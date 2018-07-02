Soylu'nun valilere talimatı kanunsuz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'CHP'yi şehit cenazelerine almayın' talimatının kanunsuz olduğu ortaya çıktı. AKP döneminde içişleri bakanlığı da yapan bir siyasetçi, 'Bakanın bu konuda talimat verme yetkisi yok' derken; mülkiye eski müfettişi Mahmut Esen de tehlikeli talimatın yasal olmadığını belirterek, 'O törenleri garnizon komutanı düzenler. Bakan müdahale edemez. Böyle bir yetkisi yok” diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'CHP'yi şehit cenazelerine almayın' talimatının kanunsuz olduğu ortaya çıktı. AKP döneminde içişleri bakanlığı da yapan bir siyasetçi, 'Bakanın bu konuda talimat verme yetkisi yok' derken; mülkiye eski müfettişi Mahmut Esen de tehlikeli talimatın yasal olmadığını belirterek, 'O törenleri garnizon komutanı düzenler. Bakan müdahale edemez. Böyle bir yetkisi yok” diye konuştu.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre Soylu'nun sözleriyle başlayan tartışma devam ediyor. Soylu, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada müsteşarı aracılığıyla valilere “CHP il başkanlarını şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin” talimatı verdiğini söylemişti. İçişleri Bakanı Soylu'nun bu talimatına, AKP döneminde İçişleri Bakanlığı yapmış bir isimden de tepki geldi.

İsminin açıklamasını istemeyen AKP'li siyasetçi, “Şehit cenaze törenlerine şu katılır, bu katılamaz diye bir ayrım asla yapılamaz. Bu konuda valiliklere talimat verme yetkisi de yoktur” dedi.

'BÖYLE BİR YETKİSİ YOK'

Emekli Mülkiye Müfettişi Mahmut Esen de Soylu'nun açıklamasının görev, yetki ve sorumlulukları açısından amacını aştığını öne sürdü.

Mahmut Esen şunları söyledi:

"Şehit olan askerlerin törenleri dini ve askeri olarak iki bölüm halinde yapılmaktadır. Dini törenin yerine getirilmesi sırasında protokol hükümlerinin uygulanmayacağı, dini kurallara göre hareket edileceği, edilmesi gerektiği bellidir. Askeri törenin usul ve esasları ise ‘Askeri Merasim ve Protokol Talimatnamesi' başta olmak üzere mevzuatta ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Askeri törenleri garnizon komutanlıkları düzenler. Bu yüzden, İçişleri Bakanı veya mülki idare amirlerince askeri törenlere herhangi bir müdahalede bulunamaz. Ancak mülki idare amirlerince cenazeye katılmaları genel güvenlik gibi yönlerden sakınca oluşturacağı, somut bilgi ve belgelerle tespit edilmiş kişilere özgü olarak, bazı tedbirler alınmasını garnizon komutanından ya da güvenlik makamlarından isteyebilirler."