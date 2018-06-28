Soylu'nun talimatı sonuç verdi: Asker cenazesindeki CHP çelengi kaldırıldı

İçişleri Bakanı'nın 'şehit cenazelerine CHP'lilerin alınmaması' yönündeki talimatı, bugün ilk karşılığını Bursa'daki bir asker cenazesinde verdi. Törende CHP çelengi yere atıldı, çiğnendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'lilerin "şehit cenazelerine alınmaması" yönünde bir talimat vermişti.

Soylu'nun talimatı, bugün Bursa'da karşılığını buldu.

Maraş’ın Engizek Dağları bölgesinde PKK ile girilen çatışmada yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş İsa Özkan, Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde düzenlenen askeri törenle toprağa verildi. Tören öncesi cami avlusuna getirilen CHP Bursa İl Başkanlığı’na ait çelenk, tepki gösteren bir grup tarafından yere atıldı. Kısa süreli arbedenin ardında bir kişi çelengi yere atarak çiğnedi.

Gerginliğin artarak devam etmesi üzerine çelenk, polis tarafından alandan götürüldü.