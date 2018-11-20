Soylu'nun sözünü ettiği operasyonun ne olduğu ortaya çıktı: Bylock'tan daha önemli

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, 'Elimizde bir işimiz var, Adalet Bakanlığımızla birlikte bu meseleyi yürütüyoruz, bunu bitirdiğimiz an rahatlayacağız ve bu, tehdidin, tehlikenin ortadan kalktığı anlamına gelmez ama çok önemli bir şekilde Türkiye bu tünelden Allah'a şükür çıkmış olacaktır' sözleriyle kastettiği operasyonun içeriği belli oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Türkiye çok ciddi bir konuda bir tünelden geçti Allah'a şükür. Bitti mi? Bitti diyen yanılır, bunu da çok net söylüyorum, devletin bilgilerine sahip olan birisi olarak söylüyorum. Şu anda elimizde olan bir işi bitirdiğimiz zaman rahatlayacağız. Elimizde bir işimiz var, Adalet Bakanlığımızla birlikte bu meseleyi yürütüyoruz, bunu bitirdiğimiz an rahatlayacağız" sözleriyle işaret ettiği operasyonun içeriği belli oldu.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, iki bakanlığın yürüttüğü ortak çalışmanın büfe ve ankesörle telefonlardan yapılan 'ardışık arama' üzerine olduğu öğrenildi.

Soruşturma kaynaklarının Bylock'tan daha önemli bir 'delil' olarak nitelendirdikleri 'ardışık arama' yöntemini kullanan Cemaat imamlarıyla irtibata geçen kamu görevlilerine önümüzdeki dönem kapsamlı şekilde operasyon yapılacağı belirtildi.