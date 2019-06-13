Soylu'nun 'Ben traşımı orada olurum' dediği berber: İlk kez geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Ben traşımı Yunanistan’da olmam Türkiye’de, Sultangazi’de Esentepe Mahallesi’nde Kahtalı Mahmut Usta’da olurum” sözlerine konu olan berber, Soylu'nun dükkanına o gün ilk kez geldiğini söyledi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Soylu'nun sözünü ettiği berberi ziyaret ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Özel "Süleyman Soylu'nun yalanda nasıl usta olduğunu bildiğim için, vekilimiz @avtutdere ile sürekli tıraş olduğunu söylediği Sultangazi'deki Mahmut Usta'ya geldim. Kaç yıldır ne kadar sıklıkla geldiğini sordum. Cevap şaşırtmadı: ‘İlk kez geldi, tesadüfen girdi, o gün tanıştık.’” diye yazdı.
Özel’in mesajı şöyle:
Süleyman Soylu'nun yalanda nasıl usta olduğunu bildiğim için, vekilimiz @avtutdere
ile sürekli tıraş olduğunu söylediği Sultangazi'deki Mahmut Usta'ya geldim.
Kaç yıldır ne kadar sıklıkla geldiğini sordum. Cevap şaşırtmadı:
"İlk kez geldi, tesadüfen girdi, o gün tanıştık." pic.twitter.com/ggp95dQEBj
— Özgür Özel (@eczozgurozel) 13 Haziran 2019