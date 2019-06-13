Soylu'nun 'Ben traşımı orada olurum' dediği berber: İlk kez geldi

İçişleri Bakanı Soylu'nun ‘Ben traşımı Yunanistan’da olmam Türkiye’de, Sultangazi’de Esentepe Mahallesi’nde Kahtalı Mahmut Usta’da olurum’ dediği berber, Soylu'nun dükkanına o gün ilk kez tesadüfen geldiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Ben traşımı Yunanistan’da olmam Türkiye’de, Sultangazi’de Esentepe Mahallesi’nde Kahtalı Mahmut Usta’da olurum” sözlerine konu olan berber, Soylu'nun dükkanına o gün ilk kez geldiğini söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Soylu'nun sözünü ettiği berberi ziyaret ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Özel "Süleyman Soylu'nun yalanda nasıl usta olduğunu bildiğim için, vekilimiz @avtutdere ile sürekli tıraş olduğunu söylediği Sultangazi'deki Mahmut Usta'ya geldim. Kaç yıldır ne kadar sıklıkla geldiğini sordum. Cevap şaşırtmadı: ‘İlk kez geldi, tesadüfen girdi, o gün tanıştık.’” diye yazdı.

Özel’in mesajı şöyle: