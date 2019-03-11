Soylu’nun açıklamasından sonra Almanlar Türkiye’ye gelmekten vazgeçti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, yurtdışından gelenlerin tutuklanabileceğine yönelik açıklamasının ardından Almanya'dan Türkiye'ye gelmek için tatil satın alanların sayısı düştü.

Almanya’nın vatandaşlarına seyahat uyarısında bulunduğu Türkiye’ye, geçtiğimiz hafta gelmek isteyenlerin sayısı ile bu hafta gerçekleşen satışlar arasında büyük bir düşüş yaşandığı ifade edildi.

Reuters’ta yer alan habere göre, geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamalarının ardından Almanya’dan Türkiye’ye tatil için gelmek isteyenlerin sayısı düştü.

Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Timur Bayındır, Berlin’de Türkiye’ye gitmek için tatil satın alanların sayısının günde 1000’den 300 ile 500 arasına düştüğünü açıkladı.

Bayındır, “İyi giden işler tökezledi. Bazı tur operatörleri satışlarının düştüğünü bize söyledi” şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz yıl Alman vatandaşı 4,5 milyon turist Türkiye’yi ziyaret etmişti.