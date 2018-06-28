Soylu'dan valilere talimat: CHP'yi şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, valilere şehit cenazelerinde CHP İl Başkanlarını protokole kabul etmemeleri talimatı verdiğini açıkladı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı aradığını da kabul eden Soylu, 'Söylediklerinde eksik yoktur fazla vardır' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, valilere şehit cenazelerinde CHP İl Başkanlarını protokole kabul etmemeleri talimatı verdiğini açıkladı. Soylu, "Valilere müsteşarım üzerinden talimat gönderdim; 'CHP İl başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin' diye. Bu kadar basit. Onların gideceği bir adres var. PKK mensuplarının cenazeleri var" dedi. Soylu HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı aradığını da kabul ederek "Söylediklerinde eksik yoktur fazla vardır" dedi.

'CHP SEÇMENİ SORUMLU'

AKP'nin Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa ve Esenler ilçe başkanlıklarına teşekkür ziyareti sırasında konuşan Bakan Soylu, "HDP'yi baraj üstüne çıkaran CHP seçmenidir. Bu onların sorumluluğudur" diyerek şöyle devam etti:

"Bundan sonra terör örgütünün şımarıklığı da onların sorumluluğudur. Bunu da açık, altını çizerek söylüyorum. Bu sorumluluk tarihe yazılmış, not düşülmüştür. Milletimiz de bunu çok net olarak görmüştür. Demirtaş'ın 8,5, HDP'nin oyu ise baraj üstüne çıkarak 11,5 civarında olmuştur. Bu açıdan şunu ifade etmek istiyorum. Önümüzdeki seçimlerde de bu tip oyunları, aklımıza gelmeyen ve yakıştıramadığımız ittifakları çok net göreceğiz."

VALİLERE CHP TALİMATI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenler AKP İlçe Başkanlığı ziyareti sırasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı. Soylu, "Valilere müsteşarım üzerinden talimat gönderdim; 'CHP İl başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin' diye. Bu kadar basit. Onların gideceği bir adres var. O adresi de göstereceğiz. PKK mensuplarının cenazeleri var. Biz onları çok kısıtlı kaldırtıyoruz. Onlara bir kişilik kontenjan ayıracağız. Sandıkta beraberlerse cenazede de olacaklar" diye konuştu.

PERVİN BULDAN'I ARADIĞINI KABUL ETTİ

Soylu, Doğubeyazıt'ta Mevlit Bengi'nin öldürülmesinden sonra HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı arayıp partisini sorumlu tuttuğunu ve "O köyde taş üstünde taş bırakmayacağım" sözlerini doğruladı. Soylu "Evet aradım. Söylediklerinde eksik yoktur fazla vardır. Arkadaşlarım o bölgede sokağa çıkma yasağı ilan ettiler. Gerekli soruşturmalar sürüyor. Çok ciddi gözaltılar var. Bu arkadaşımızın katilini bulacağız" dedi.