Soylu’dan Kılıçdaroğlu açıklaması: Bana sorsalar gitmeyin derdim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun uğradığı saldırıya ilişkin bir 'provokasyon bulgusuna' ulaşılmadığını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’da bir asker cenazesinde uğradığı saldırıya ilişkin bir "provokasyon bulgusuna" ulaşılmadığını söyledi.

Soylu, Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: “Yalan rüzgarıyla karşı karşıyayız adli soruşturma devam ediyor. Şu ana kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında hiçbir provokasyon bulgusuna rastlamadım. Bana sorsalardı gitmemelerini tavsiye ederdim. ‘Aile bizim haberimiz yok’ diyor.”

Kılıçdaroğlu, Ankara’nın Çubuk ilçesinde düzenlenen asker cenazesinde bir grubun tekme ve yumruklu saldırısına uğramıştı. Saldırıya karıştığı belirtilen dokuz kişiden sekizi serbest kalırken, görüntülerde Kılıçdaroğlu’na vurduğu görülen Osman Sarıgün’ün gözaltı süresi uzatılmıştı.