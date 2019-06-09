Soylu'dan kendisini protesto eden kişiye: Terör örgütleriyle iltisaklı, Pontusçularla ilişkili...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Havalimanı'nda kendisini 'Akıllı ol' diyerek protesto eden Mehmed Ali Sivaz hakkında, 'Karmaşık bir adam zaten, terör örgütleriyle iltisaklı. Aynı zamanda Pontusçularla ilişkili bir adam' dedi.

İstanbul Güngören'de muhtarlarla buluşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Havalimanı'nda kendisini protesto eden Mehmet Ali Sivaz hakkında, "Bana 'akıllı ol Soylu' diye biraz mafyavari bir laf söylemiş oldu. Oradaki amacı belli. Amacı bir tahrik, orada nahoş olayların çıkmasını temin etmek ve bütün seçimi de bunun üzerinden götürebilmek. Karmaşık bir adam zaten, terör örgütleriyle iltisaklı. Aynı zamanda Pontusçularla ilişkili bir adam" ifadelerini kullandı.

Soylu, Ramazan Bayramı'nın ilk günü Trabzon Havalimanı'nda yaşanan olaya ilişkin olarak şunları söyledi:

"Çıkmak üzere iken birkaç kişi fotoğraf çekildi, 50-100 kişilik bir grup 'her şey çok güzel olacak' diye slogan atmaya başladı. VIP çıkışında sizin partinize mensup olmayan ve bir İçişleri Bakanı gelmiş, burası politik arena değil ki. Orada bulunmaya da hakkınız yok. Dışarıda bulunabilirler. Bana 'akıllı ol Soylu' diye biraz mafyavari bir laf söylemiş oldu. Oradaki amacı belli. Amacı bir tahrik, orada nahoş olayların çıkmasını temin etmek ve bütün seçimi de bunun üzerinden götürebilmek. Bir tezgah. Karmaşık bir adam zaten, terör örgütleriyle iltisaklı. Aynı zamanda Pontusçularla ilişkili bir adam. Türkiye'de bir Pontusçu hayali vardır. O Pontusçularla ilişkisi olan bir adam. Trabzon CHP İl Başkanı, Trabzon CHP milletvekili ile defalarca telefon irtibatı var. Orada bir tezgah olduğu apaçık ortada. Bu tezgaha bizi düşürmek istedi. Ama Allah da bize bir sekinet verdi bir söz söyleyip arabamıza bindik, oradan ayrıldık. Ama olan şu, bunların gözleri dönmüş. Hadi bir ülkenin terörle mücadele etti-etmedi, uyuşturucu ile mücadele ediyor-etmiyor ya arkadaş bu ülkenin İçişleri Bakanı, sen hakkın olmadığın yerde bulunuyorsun, ellerinden gelse bizi orada boğacaklar."

'SANA KOÇ UÇAK TAHSİS EDEBİLİR AMA...'

Süleyman Soylu, şöyle devam etti:

"Son dönemlerde bunun ciddi bir şekilde farklı bir noktaya evrilebileceğinden endişe ettiğimi ifade etmek istiyorum. Özellikle 23 Haziran'da İstanbul'un, kendi arkasına güç alıp Türkiye'nin istikrarına yönelik bir hamleyi, bir senaryoyu ben siyasi tecrübem vesile ile görüyorum ki arkasından hemen gelmiş. Ordu'da havalimanından gitmek istiyor bir gün sonra. VIP'ten gitmek istiyor. Çok nazik bir şekilde valiliğimiz ilgili milletvekillerini uyardılar, 'Verdiğiniz listede buradan geçebilme hakkına sahip kimse yok, onun için biz buradan geçiremeyiz.' Bu bir kuraldır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayısın diye her yerden geçebilmeye hakkın yok. Sana Koç uçak tahsis edebilir ama devletin bir yeri tahsis edebilmesi için bir ilkenin, kuralın olması gerekir. Yine ayıplıyorum ve özür dilemeye davet ediyorum."