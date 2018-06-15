Soylu’dan ‘Kandil’ açıklaması

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘Artık Kandil’in sırası gelmiştir. Bu operasyonlar bizim imkan ve kabiliyetlerimiz çerçevesinde rahat yapılacak operasyonlardır’ dedi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kandil’e operasyonla ilgili “Daha önce de defalarca söyledik ve söyleyeceğiz. Kandil bizim için özellikle terör örgütünün bir tarafta psikolojik, bir taraftan lojistik harekatını, bir taraftan da terör örgütünün uluslararası ilişkilerini düzenlemeye çalıştığı bir böcek yuvası” dedi.

TSK’nin Fırat Kalkanı, Afrin operasyonlarında “bütün rakamlarıyla yansıyan bir başarı elde ettiğini” söyleyen Soylu şöyle devam etti: “Kandil'deki bu böcek yuvası kalmıştır. İnanıyorum ki çok yakın zaman dilimi içinde buraya yönelik ve burada böcek yuvasının kalmamasına yönelik gerekli adım atılacaktır. Milletimiz bu konuda rahat olsun, Artık Kandil’in sırası gelmiştir.”

Soylu “Bu operasyonlar bizim imkan ve kabiliyetlerimiz çerçevesinde rahat yapılacak operasyonlardır. Teknolojimiz, beşeri yeteneklerimiz ve operasyon kabiliyetlerimiz bunu ülkemiz ve milletimiz adına başarılabilecek düzeydedir. Artık Türkiye uzun yıllardan beri kendisini meşgul eden Kandil gibi bir dertten de kurtulacaktır” diye konuştu.

TSK AÇIKLAMASI

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri de Kandil’e yönelik hava operasyonuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada "12 Haziran 2018 tarihinde Kandil’e yönelik gerçekleştirilen hava harekatı neticesinde, aralarında PKK/KCK terör örgütünün sözde bölge sorumlularından birinin de bulunduğu 26 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca, 14 Haziran 2018 tarihinde Hakkari/Çukurca bölgesine yönelik düzenlenen hava harekatı neticesinde, karakol/üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.