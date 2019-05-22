Soylu'dan İmamoğlu'na: Benim İstanbul'dan sorumlu olduğumu unuttu, kimyası altüst oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Ekrem İmamoğlu bugün bana laf yetiştirmiş, Sayın İmamoğlu, biraz kimyan altüst olmuş, biraz da sağa sola laf yetiştirmeye çalışıyorsun. Ne boyun yeter, ne de bizim samimiyetimizle böyle bir anlayış içerisinde olabilmeye kabiliyetin yeter' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da katıldığı iftar buluşmasında 23 Haziran seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Öyle bir hava oluşturdular, öyle bir atmosfer oluşturdular ki, 'Bu seçimde hile yapıldı' demeyi bile kendinize neredeyse hak görmeyecek bir psikolojinin içine bizi itmeye çalıştılar. Bu nedir biliyor musunuz? Ben bu psikolojiyi duydum ve hissettim. Türkiye'yi darbe psikolojilerine böyle götürdüler" diyen Soylu, "Aynen Ankara'da köylüleri Tandoğan Meydanına böyle sokmadılar. Aynen 28 Şubat'ta insanları camilere gitmekten böyle alıkoydular. Aynen insanları, etnik kimliklerini ve mezheplerini söylemekten böyle korkuttular. Bu bir zihniyettir" ifadesini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun kendisine laf yetiştirdiğini, "İstanbul'da iftar yapacağına, Ankara'da işine baksın" dediğini belirten Soylu, "Benim herhalde İçişleri Bakanı olduğumu unuttu, İstanbul'dan da sorumlu olduğumu unuttu. Biz Türkiye'nin her tarafında oluruz. Sayın İmamoğlu, biraz kimyan altüst olmuş, biraz da sağa sola laf yetiştirmeye çalışıyorsun. Ne boyun yeter ne de bizim samimiyetimizle böyle bir anlayış içerisinde olabilmeye kabiliyetin yeter" dedi.