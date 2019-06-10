Soylu'dan cemaatçilik savunması

İstanbul'da bir süredir semt gezileri yapan Süleyman Soylu, Eminönü'nde esnafa konuştu ve CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na sataştı. Kaftancıoğlu'nun 'Soylu'nun cemaat üyeliğini biliriz' cümlesini doğrulayan Soylu, 'çünkü ben bu toprakların çocuğu olarak büyütüldüm' diye konuştu.

İstanbul Eminönü'nde, denizde yolcu taşımacılığı yapan esnafı ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İmamoğlu'nun belediye başkanlığına geldiğinde verilerin kopyalanması talimatı vermesinin hukuken ve ahlaken yanlış olduğunu ileri sürerken, Canan Kaftancıoğlu'nun cemaatçilik suçlamasına da yanıt verdi.

Soylu, İmamoğlu'nun kopyaladığı veriler hakkında konuşurken "sen başka bir filmin içerisindesin. Onları vereceksin Canan'a, tahrip edecek. Nasıl olsa bize ait bir değer yok ki kadıncağızda. Ortak değerimiz yok. Ezan değil, bayrak zaten hak getire. Sallayıp sallayıp duruyor. 'Süleyman Soylu'nun cemaat üyeliğini biliriz.' diyor. Doğru, bilirsin. Çünkü ben domuz yiyerek büyümedim" dedi.

CEMAATÇİLİK: BU TOPRAKLARIN ÇOCUĞU OLMAK BUNU GEREKTİRİR!

Kaftancıoğlu'nun kendisi hakkında ileri sürdüğü "cemaat üyeliği" suçlamasını ikrar eden Soylu, cemaat üyeliğinin "topluma açık bir kişi olarak büyümenin" bir sonucu olduğunu iddia etti.

"Çünkü ben bu toprakların çocuğu olarak büyütüldüm. Topluma kapalı bir insan olarak büyümedim, ailemde topluma açık büyüdü. İktidar partisi ilçe başkanlığından geliyorum, il başkanlığı yaptım, genel başkanlık yaptım, İçişleri Bakanlığı yapıyorum bir tek suistimalimi görebiliyor mu?" diye konuşan Soylu, bir süredir AKP'nin saldırgan sesi olarak sürdürdüğü performansını bir kez daha sergiledi.