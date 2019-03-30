Soylu yine korkutup tehdit ederek oy istedi: Doğu'da kaymakamları, valileri sokağa çıkartmazlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Eğer biz 31 Mart'ta zayıflarsak, 1 Nisan'da Doğu ve Güneydoğu'da altı yaşındaki masum çocukların eline taşı verirler, kaymakamları, valileri sokağa çıkartmazlar, taşlarlar. Onun için onlara bu fırsatı vermeyelim' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim çalışmaları kapsamında Sincan Temelli'deki kent meydanında vatandaşlara hitap etti.

Türkiye'nin geçmişinde, darbeler, başörtüsü ve ekonomik sorunlar gibi birçok sıkıntı çektiğini anımsatan Soylu, "Şimdi nereden nereye geldik. Bizi tekrar o günlere döndürmek, bizi tekrar terörle, huzursuzlukla terbiye etmek için kumpas kurmaya çalışıyorlar" dedi.

Soylu, Kandil'de Murat Karayılan'ın ve HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin açıklamalarını hatırlatarak, "Adamlar seçimin başından itibaren bir bölücü kampanya yürütüyorlar. 'Kürdistan'da biz kazanacağız, Batı'da da AK Parti ve MHP kaybedecek' diyor. Bir bölücü kampanya yürütüyorlar. Zehirli dilleriyle beraber bu milletin birliğine beraberliğine zehir akıtmaya çalışıyorlar." değerlendirmesinde bulundu. Bakan Soylu, Temelli'nin "Kürdistan" sözlerine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun tepki göstermemesini de eleştirdi.

Soylu, "Ben bunu İçişleri Bakanı olarak anlatıyorum. Eğer biz 31 Mart'ta zayıflarsak, 1 Nisan'da Doğu ve Güneydoğu'da 6 yaşındaki masum çocukların eline taşı verirler, kaymakamları, valileri sokağa çıkartmazlar, taşlarlar. Bunu daha önce görmedik mi biz. Bunu gördük. Şimdi adım atamıyorlar. Onun için onlara bu fırsatı vermeyelim, kaseti tekrar başa sarmayalım" ifadelerini kullandı.