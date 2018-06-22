Soylu: Yarın öbür gün okursunuz, yeni bir belge daha çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Yarın öbür gün okursunuz. FETÖ ile ilgili yeni bir belge daha çıktı şimdi. O Pensilvanya'daki hainin bu işin tam göbeğinde olduğunun bir belgesi daha çıktı. O belgeyi Amerika'ya böyle kırmızı kurdeleyle göndereceğiz' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim çalışmaları kapsamında Gaziosmanpaşa'da açıklamalarda bulundu. Soylu, "Yarın öbür gün okursunuz. FETÖ ile ilgili yeni bir belge daha çıktı şimdi" derken, "O Pensilvanya'daki hainin bu işin tam göbeğinde olduğunun bir belgesi daha çıktı. O belgeyi Amerika'ya böyle kırmızı kurdeleyle göndereceğiz. Hele göndermesinler bakalım. Her türlü hainliği yapmışlar. O saatlerde her türlü konuşmayı yapmışlar. Ama Allah milletimizden razı olsun. Çıplak elleriyle beraber F-16'lara karşı bu ülkenin namusunu korudu" ifadelerini kullandı.