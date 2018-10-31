Soylu yakın çevresine 'Ne belediyesi ne adaylığı, işimize bakalım' diyor

İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu'nun AKP'den büyükşehir belediye başkan adayı gösterilebileceğine ilişkin iddialar tartışılırken, Soylu'nun yakın çevresine 'Ne belediye ne başkan adaylığı? Boş ver onu, işimize bakalım' dediği öne sürüldü.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerle ilgili olarak kulis yazdı. Sarıkaya, AKP'nin Ankara adayı olabileceği iddia edilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yakınlarına “Ne belediye ne başkan adaylığı? Boş ver onu, işimize bakalım” dediğini iddia etti.

Muharrem Sarıkaya, "Siyaset sandık boyu ölçüyor" başlığıyla yayımlanan yazısında "Ankara adayı konusunda AKP'de de karara henüz varılmamakla birlikte en güçlü görünen 4 aday var" ifadesini kullandı.

"Mevcut Başkan Mustafa Tuna ile devam etmek veya Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eski Bakan Emrullah İşler'den birini göstermek" diyen Sarıkaya, şunları yazdı: