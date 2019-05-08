Soylu 'ünlüleri' hedef aldı: Oyu sosyal medya kullanmıyor, vatandaş kullanıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, YSK'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etme kararına ilişkin, 'Ben, İstanbul’da hayatımda bu kadar şaibenin olduğu bir seçim görmedim. Demokrasiyi beğenmeyenler, kendi oyu ile bizi birbirine eşit kılmayanlar, sosyal medyandan tezahürat üretiyor. Oyu sosyal medya kullanmıyor, vatandaş kullanıyor' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mazbatası YSK tarafından iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağrısıyla sosyal medya hesaplarından "Her şey çok güzel olacak" mesajları paylaşan ünlü isimleri hedef aldı.

Soylu, hayatı boyunca bu kadar şaibenin bir arada bulunduğu bir seçim görmediğini ileri sürerek, "İstanbul'da seçime gideceğiz, buradan duanıza ve desteğinize ihtiyacımız var. Ben İstanbul’da hayatımda bu kadar şaibenin olduğu bir seçim görmedim. Demokrasiyi beğenmeyenler, 'ben sandığa niye oy vereceğim' diye gitmeyenler, kendi oyu ile bizi birbirine eşit kılmayanlar sosyal medyandan tezahürat üretiyor. Oyu sosyal medya kullanmıyor, vatandaş kullanıyor. Çok çalışacağız, çok gayret göstereceğiz ve seçimi kazanıp Tayip Erdoğan’ın önderliğinde 5 yıl hizmet etmiş olacağız" diye konuştu.