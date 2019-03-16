Soylu: Türkiye’ye başka bir kumpas hazırlıyorlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Önümüzde tam 4,5 yıl var. Şimdi başka bir tezgah yapıyorlar. Acaba Türkiye’nin ileriye gitmesini engelleyebilir miyiz diye tezgah peşindeler' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu.

Bakan Süleyman Soylu, HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı hedef alırken, “Bana çok kızıyorlar, sert konuşuyorum diye, sert mi konuşuyorum. Ne demişim, kadın kalkıp diyecek ki ‘Ben sırtımı PYD’ye, YPG’ye dayadım’, ne yapacağız, bunun sırtını mı sıvazlayacağız. Aferin iyi dedin mi diyeceğiz. Ben de ona bir söz söylemişim. Yanlış mı söylemişim. Şimdi sana dört tane duvar verdik, hangisini istersen sırtını daya" ifadelerini kullandı.

Soylu, "Bugün Türkiye dimdik ayakta, Amerika saldırsa da Avrupa saldırsa da ayakta. Bizi büyük bir milletiz. Önümüzde tam 4,5 yıl var. Şimdi başka bir tezgah yapıyorlar. Acaba Türkiye’nin ileriye gitmesini engelleyebilir miyiz diye tezgah peşindeler" diye konuştu.