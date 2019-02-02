Soylu: Teröristleri öldürüyoruz, cenazelerine gitsinler de görelim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda HDP’yi hedef aldı. Soylu ‘Şimdi teröristler ölüyor, öldürüyoruz teröristleri. Cenazelerine gitmeye çalışıyor milletvekilleri, hadi gitsinler de görelim bakalım’ ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da Ihlamurlar Kasrı’nda muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda HDP’yi hedef aldı.

“Dün Mardin'de 300-500 kişiyle, güya aday açıklayacaklar HDP'ciler, hâlâ kafaları, birilerinin talimatlarıyla aynı nokta üzerinden devam ediyor. Gerilla marşı okuyorlar, biz gereğini yerine getiriyoruz ya şimdi, öbür taraftan milletimizi orada birtakım şeylere çağırıyorlar” diye konuşan Soylu şu ifadeleri kullandı: “Şimdi teröristler ölüyor, öldürüyoruz teröristleri. Cenazelerine gitmeye çalışıyor milletvekilleri, hadi gitsinler de görelim bakalım, hadi gitsinler”.