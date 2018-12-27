Soylu: Terör örgütleriyle mücadele bitme aşamasında

Niğde Polis Eğitim Merkezi’nin mezuniyet törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Türkiye bugün PKK ile, DEAŞ ile, FETÖ ile, DHKPC ile mücadelesini sürdürmekte ve bitme aşamasına gelmiştir' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Beden Eğitim ve Meslek Yüksek Okulu spor salonunda düzenlenen törene katıldı.

Törende konuşma yapan Soylu, "Türkiye’de terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü ve bitme noktasına geldiğini" savundu.

'MÜCADELE BİTME AŞAMASINDA'

Soylu, "Birilerinin 15 Temmuz sevdası hem içeride hem dışarıda bitmedi. Bu milleti hiç anlayamıyorlar. Türkiye’nin eski Türkiye olmadığını, tehditlerle, darbelerle, döviz operasyonlarıyla sarsılmayacağını bir türlü inanmıyorlar. Ekonomimize, siyasetimize, birliğimize saldırdılar, hiç usanmadılar ama birliğimizle imanımızla bertaraf ettik. Ahlaklı vatanına devletine bağlı evlatlarımızın gücüyle bertaraf ettik. Türkiye bugün PKK ile, DEAŞ ile, FETÖ ile, DHKPC ile mücadelesini sürdürmekte ve bitme aşamasına gelmiştir" dedi.

Özel Harekat Polislerine seslenen Bakan Soylu şunları söyledi:

"İyi polis olacaksınız, iyiliği savunmak için varsınız. Her biriniz yaklaşık 30 kişi arasından seçildiniz. Bunun hakkını vermelisiniz. Sırada bekleyen on binlerce özel harekat polisi olmak isteyen adaylar var. Siz iyi olmazsanız biz dünyada hiçbir şeyi düzeltemeyiz. Size kısa bir soru sormak, cevabını da sizin ağzınızdan duymak isterim. Niğde POMEM’den mezun olan özel harekatçılar iyi polis olmaya hazır mısınız? Vatanı, bayrağı, devleti, milleti, vatandaşın malını, canını namusunu korumaya hazır mısınız?

Ay yıldızlı bayrak nerede dalgalanırsa orada görev yapmaya hazır mısınız? Şehadete yürümek gerektiğinde koşmaya hazır mısınız? Allah sizleri yetiştirenlerden razı olsun."

'KANUN DIŞI İŞLERİN İÇİNDE OLMAYIN'

"Bu makamlar gelir geçer. Asla hukuktan, vicdandan, annelerinizin, babalarınızın size öğrettiklerinden sapmayın. Hukuk dışı, kanun dışı işlerin içinde olmayın. Silahın gücüne asla kapılmayın.

Karşımda gördüğüm güçlü iradenizden hiçbir zaman ayrılmayın. Bugün yemin eden Özel Harekat Teşkilatına katılan, duruşları asalet olan, cesaretlerini asil milletimiz ile buluşturan özel harekatçılar, arkadaşlarınızı bazen 3 bin metrede bir üst bölgesinde, bazen bir operasyonda ölüme atlayarak, ülkenin bütünlüğüne gelebilecek bir felaket varsa önce kendini feda eden arkadaşlarınızla Doğu Anadolu’da Güneydoğu Anadolu’da her noktaya kadar dağların tepelerine kadar hep karşılaştık. Ben onlardan her zaman bayrağa sağdık, vatanına sağdık, bulunduğu toprak parçasını korumaya yemin etmiş aslanlar gördüm. Allah sizi muzaffer etsin."