Soylu talimat verdi, merkeze çekilen valiler ve bürokratlar ‘sahaya iniyor’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla, merkeze çekilen önceki dönem valileri ile bürokratlar ‘sahaya iniyor’. Bakanlıktan yapılan açıklamada İzleme ve Değerlendirme Sistemi Projesi kapsamında bürokratların 81 ile ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla hayata geçirilen İzleme ve Değerlendirme Sistemi Projesi (İZDES) kapsamında, merkeze çekilen önceki dönem valileri ve bakanlık bürokratları 81 ile ziyaret gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İZDES1 ve İZDES2 şeklinde iki etap halinde yürütülen proje kapsamında, ilk etapta bakanlığa bağlı birimlerin hizmet kapasitelerinin ölçülmesi, merkez ve taşra birimleri arasındaki iletişimin geliştirilmesi ve sahadaki görüş ve önerilerin doğru şekilde merkeze iletilmesinin planlandığı ifade edildi.

Projenin ikinci etabındaysa halk toplantıları, il ekonomi toplantıları, muhtar toplantıları ve muhtar bilgi sistemi, trafik güvenliği, uyuşturucuyla mücadele, okul güvenlik koordinatörlüğü, okul servis araçlarının denetlenmesi gibi uygulamalarla ilgili muhtarlar, okul aile birlikleri ve sivil toplum örgütleriyle görüş alışverişinde bulunulacağı belirtildi.

Projeye göre valiler, gruplar halinde 81 ildeki, valilik birimleri, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik birimi, AFAD İl Müdürlüğü, göç il müdürlüklerindeki personelle tekrar görüşecek. Toplantı sonrası oluşturulan raporlar merkeze iletecek.

İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasında proje kapsamında bakan yardımcıları ve beraberindeki bürokratların, bugüne kadar gruplar halinde 25 ilde görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.

