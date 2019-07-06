Soylu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nce İstanbul'da düzenlenen Göç Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'İstisnaların dışında İstanbul'da Suriyeli kaydı almıyoruz. Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır' diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul'da düzenlenen Göç Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Soylu, "Bugün ülkemizde 3,6 milyonu geçici koruma kapsamında Suriyeli olmak üzere yaklaşık 4,9 milyon yabancı insan bulunmaktadır. İstanbul'daki kayıtlı Suriyeli sayısı 546 bin 296'dır. Bunlar elbette ki büyük rakamlardır ancak Türkiye, devlet olarak bunu yönetme kabiliyetine sahiptir ve buna ilişkin önemli bir gayretin içindedir. Burada asıl sorun, düzensiz göçün önlenmesidir. Gerek Orta Doğu'dan gerekse Afrika üzerinden gelip Avrupa'ya geçmek için çok ciddi bir düzensiz göç baskısı var ve bu giderek artmaktadır. Özellikle iş yeri, fabrika sahiplerine sesleniyorum. Kaçak adam çalıştırıyorsunuz, onları fabrikalarda yatırıyorsunuz, sonra da yangında bedeli de yanarak, o kaçak göçmenler ödüyor. Buna da müsaade etmemiz mümkün değildir. Bu sadece bir kesimin meselesi değil, toplumsal meseledir" diye konuştu.

'İSTANBUL'DA SURİYELİ KAYDI ALMIYORUZ'

Soylu, "İstisnaların dışında İstanbul'da Suriyeli kaydı almıyoruz. Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır. Hiç kimsenin kendi anlayışını başkasına dayatmasına, yerleşik düzeni bozmasına müsaade etmemiz mümkün değildir" dedi.