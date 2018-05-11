Soylu seçim günü alınacak 'önlemleri' açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla yayımlanan seçim tedbirleri genelgesi, 81 ilin valiliğine gönderildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla yayımlanan seçim tedbirleri genelgesi, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı ile 81 il valiliğine gönderildi.

Genelgeye göre seçim günü alınacak tedbirler şöyle:

Oy kullanılan binaların güzergahlarında motorlu ve yaya devriyelerin sayı ile durumları gözden geçirilecek.

Seçim günü saat 06.00-00.00'a kadar her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılması, içkili yerlerde ve umumi mahallerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak.

Kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri, oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yalnız yemek verilebilecek.

Oy kullanma öncesi ve sırasında baskıyla vatandaşların iradelerini etkilemeye yönelik girişimlere asla müsaade edilmeyecek.

Vatandaşların hiçbir baskı ile karşılaşmadan, hür iradeleri ile oy kullanmalarını temin etmek amacıyla sandık çevresine ulaşımlarını kolaylaştıracak her türlü imkan ve vasıta temin edilecek.

Sandık çevresinde, sandık kurulu başkan ve üyeleri, adaylar, milletvekilleri, o sandık bölgesinde kayıtlı seçmenler ile o sandıkta görevli müşahitler ile bina sorumluları ve çağrı veya ihbar üzerine gelen görevli kolluk güçlerinden başka kimse bulunamayacak.

Siyasi partilerin seçim kurullarına bildirdikleri itiraza yetkili kişiler ile temsilciler, seçim kurullarınca önceden kendilerine verilen belge ile sandık çevresinde bulunabilecek. Medya mensupları, sandık çevresinde sandık başı işlemlerine engel olmadan haber amacıyla görüntü ve bilgi elde edebilecek.

Cebir, şiddet veya tehditle sandık düzenini bozmaya kalkışanlara ilişkin sandık kurulu başkanı veya üyelerinden birisinin çağrısı ya da seçmenlerin konuya ilişkin ihbarı üzerine kolluk güçlerinin derhal söz konusu yere intikal edecek.

Seçimin güvenliğini sağlamakla görevli kolluk güçleri hariç olmak üzere özel güvenlik görevlileri, belediye zabıtaları gibi resmi üniforma ve silah taşıyan kişilerin sandığın konulduğu bina, yapı ve bunların müştemilatına girmelerine izin verilmeyecek.

Hiç kimsenin, sandığın konulduğu bina, yapı ve bunların müştemilatında başkalarının görebileceği şekilde bir siyasi parti veya adaya ait rozet, amblem veya benzeri işaretler ya da propaganda amaçlı yayınları taşımalarına, yazılı, sözlü veya görüntülü propaganda yapmalarına müsaade edilmeyecek. Bu kurula uymayanlar kolluk kuvveti tarafından bölgeden uzaklaştırılacak.

SEÇİMDEN SONRA ALINACAK TEDBİRLER

Oy döküm ve sayımının, geç saatlere kadar sürebileceği göz önünde bulundurularak sandıkların konulacağı yerlerle çevrelerinin iyi aydınlatılması konusunda gerekli planlamalar yapılacak. Elektrik arızasına karşı sürekli bakım ve tamir için ekipler hazır bulundurulacak.

Oyların sayımı aşamasında sandık çevresi ve etrafında yetkili ve görevli haricinde hiç kimse bırakılmayacak.

Herhangi bir taşkınlık veya karışıklık meydana getirebilecek kişi ve grupların sandık çevresinde bulunmalarına asla izin verilmeyecek.

Oyların sayımı tamamlandıktan sonra düzenlenen tutanaklar ile sandık ve torbaların, il ve ilçe seçim kurullarına nakli sırasında emniyet, jandarma, güvenlik korucuları ve gönüllü güvenlik korucuları ile sahil güvenlik birimleri koordineli bir şekilde güzergahlarda güvenlik tedbirlerini alacak.

Güvenlik açısından hassasiyet arz eden yerleşim birimlerindeki oy sandıkları ile sayıma ilişkin evrak ve belgeler, sandık başkanı ve en az iki üyeyle ve gerektiğinde zırhlı araç ile helikopter kullanılarak ilçe seçim kurullarına ulaştırılacak.

Sandıklardan gelen tasnif edilmiş oy pusulalarının yer aldığı torbaların, muhafaza edileceği binaların güvenliği sağlanacak.

Seçim sonuçlarının kısmen veya tamamen belli olmasından sonra beklediği sonuçları alamayan kişi veya gruplarca istenmeyen olayların meydana gelebileceği öngörülerek gerekli tedbirler alınacak.