Soylu: S-400 bir özgürlük ve bağımsızlık deklarasyonudur

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rusya'dan alınacak S-400'lerin özgürlük ve bağımsızlık deklarasyonu olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, S-400 füze savunma sistemine ilişkin açıklamada bulundu.

İstanbul Eminönü'nde, deniz yolcu taşımacılığı yapan esnafı ziyaret eden Soylu, "Niye S-400 için mücadele ediyoruz. Derdimiz ne? Eğer almazsak yanlış yaparız. Çünkü S-400 alma günümüz bizim bugündür. S-400 bir özgürlük ve bağımsızlık deklarasyonudur. Kim Türkiye'nin özgürlük ve bağımsızlığını istiyorsa, S-400 meselesinde 'evet hükümet doğru yapıyor' diye haykırmalıdır. Amerika'dan istedik, verdin mi, vermedin. Çamura yattı. Şimdi kendimiz alıyoruz, bugün gücümüz yetti. Dün yetseydi, dün alırdık. Bundan geri dönmemek lazım" diye konuştu.

'30 YERDE KARAKOL AÇACAĞIZ'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 2'si jandarma bölgesinde olmak üzere yaklaşık 30 yerde karakol açılacağını belirterek, "Bunları 3-5 ay içinde hepsini birden hizmete alacağız." dedi.

Soylu, İstanbul'a bin 200 bekçi daha verileceğini belirterek, evden hırsızlık olaylarının da yüzde 50 azaldığını öne sürdü.