Soylu, Rabia Naz’la ilgili konuştu: Vallahi bir şey bulamadık ya

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun’da şüpheli bir biçimde ölen 11 yaşındaki Rabia Naz soruşturmasıyla ilgili soruyu ‘Defalarca soruşturduk, vallahi bir şey bulamadık ya’ diye yanıtladı. Soylu ‘benim polisim, emniyet güçlerimin araştırma gücü bu kadar ve biz bir şey bulamadık’ ifadesini kullandı.

Giresun’un Eynesil ilçesinde 11 Nisan 2018’de evinin önünde yaralı halde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz’ın şüpheli ölümüyle ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilk kez konuştu.

Soylu Habertürk canlı yayınında konuyla ilgili soru üzerine şunları söyledi:

‘BİRİSİ BANA DEDİ Kİ ORADA HATIRLI BİR KİŞİ SAYESİNDE BU ÇOCUK ÖLDÜ’

“Bak Rabia Naz meselesinde babasıyla kaç defa görüştük. Benim olaya muttali olmam da şöyle oldu. Ben de bir insanım. Birisi bana dedi ki, bakın çok net, orada hatırlı bir kişi sayesinde bu çocuk öldü ve bu çocuğun ölümünü orada sizin emniyet teşkilatınız dahil olmak üzere herkes işbirliği yaparak bu çocuğun ölümünü kendini düşme olarak gösterdi. Bundan 8 ay evvel bana söyledikleri andan itibaren hemen müfettiş görevlendirdim. Bakın bunu kamuoyunda kimseyle paylaşmadım. Hem mülkiye müfettişi hem de polis müfettişi görevlendirdim. Defalarca gittiler. Ben de babayla defalarca konuştum. Vallahi bir şey bulamadık ya. Yani bunun tersinde yani orada düşmesinin tersinde hiçbir şey bulamadık.”

‘BENİM POLİSİMİN, EMNİYETİMİN ARAŞTIRMA GÜCÜ BU KADAR’

“Hatırlı bir kişi çıkmadı mı şu ana kadar” sorusu üzerine Soylu şöyle konuştu:

“Hiçbir. Bakın ben kızdığım için, ben de hatırlı kişi benim kendi görev alanıma girdiği için hemen görevden alacaktım. Yani eğer öyle bir şey olsaydı ama yani böyle bir şey bulamadık, defalarca gittik defalarca, bana geldi ve ortada adli tıp da dahil olmak üzere böyle bir şey bulamadık. Bulsak amenna ve seddakna. Benim araştırma gücüm, polisimin, emniyetimin, kolluk güçlerimin, mülkiye müfettişlerimin araştırma gücü bu kadar ve biz bir şey bulamadık.”

GİZLİLİK KARARI CİNAYET ŞÜPHESİNE İŞARET EDİYOR

Öte yandan 11 yaşındaki Rabia Naz’ın ailesi kızlarına araba çarptığını ve yaralı olarak evlerinin önüne bırakıldığını belirtiyor. Naz’a çarpan arabanın sahibinin ise dönemin belediye başkanının yeğenine ait olduğu, Naz’ın ölümünün üst düzey AKP’li isimlerin devreye girmesiyle üstünün kapatılmak istendiği dile getiriliyor.

Olayla ilgili soruşturmada dosyaya mahkeme tarafından gizlilik kararı verilmişti.

Rabia Naz’ın ailesinin avukatı Emel Bodur Kılıç intihar olarak nitelenen bir olayda gizlilik kararı alınamayacağını vurguladı. Kılıç, “Kararda madde açık bir şekilde der ki; soruşturmadaki deliller ile ilgili olan kısımda soruşturmanın güvenliği tehlikeye düşecekse gizlilik kararı alınabilir. 11 yaşındaki bir kız çocuğuna çirkin bir şekilde intihar kelimesini yapıştırmaya çalıştılar. Ancak intihar olarak nitelendirilen bir dosyada gizlilik kararı alınamaz. Çünkü ceza muhakemesi kanunu 153’üncü madde hükmünde hangi suçlarda dosyada gizlilik kararı alınacağı yazar. ‘Kasten adam öldürme’ suçundan gizlilik kararı istenebileceği açıktır. Bu da demek oluyor ki 11 yaşındaki küçük bir kız çocuğuna yakıştırılmaya çalışılan intihar kelimesinden artık uzaklaşıyoruz. Demek ki dosyamız ciddi anlamda cinayet şüphelerini içerir bir hale geldi” dedi.

İKİ DELİL: OTOPSİ VE KEŞİF GÖRÜNTÜLERİ

Gizlilik kararına ilişkin gerekçenin kendilerine henüz sunulmadığını kaydeden avukat Kılıç "Dosyanın kamuoyunda yaratmış olduğu duyarlılık açısından, ‘Acaba insanları susturmaya yönelik bir çalışma mı?' şeklinde endişelendirebilir. Gizlilik kararından önce iki delilimiz vardı. Birisi otopsi, diğeri keşif görüntüleriydi. Bu görüntüler olmadan bu raporlar yazılamaz. Özel mütalaa alacağız. Ama bunun için bu görüntülerin elimizde olması lazım. Bunu hukuka uygun bulmuyorum. Bu görüntüler de zaten gizlilikten önce yapılmış olan bulgulardı” diye konuştu.