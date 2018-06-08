Soylu: Özgürlük, hürriyet, istediği gibi yaşama hakkı, hepsini Erdoğan sağladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Türkiye'de özgürlüğü, hürriyeti, insanların fikrini, düşüncesini, istediği gibi yaşama hakkını hayal etmişti. Hepsini Tayyip Erdoğan ve bu millet sağladı' diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve yakınlarının, Man Adası'na para transferi yaptıklarına dair iddiaları nedeniyle açtığı davada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplam 197 bin lira tazminata mahkum edilmesine ilişkin, "Bu Kılıçdaroğlu bu paraları nereden bulup ödüyor? Herkese mahkeme..." dedi.

"CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun her zaman aynı duruma düştüğünü" savunan Soylu, "Yine çaktı biliyorsunuz. Rahatlamıştır şimdi. Bu Kılıçdaroğlu bu paraları nereden bulup ödüyor? Herkese mahkeme… Eskiden rahat ödüyordu biliyor musunuz? Size bir tüyo vereyim mi, yine zıplatayım mı onu? Eskiden rahat ödüyor. Ataşehir, Beşiktaş belediyeleri varken 'Gelsin paralar' diyordu. El altından arka kapıdan… Şimdi bu paraların nasıl ödeneceğinin peşine düşmeyen namerttir" diye konuştu.

'BÖLÜCÜLÜK YAPMAYA ÇALIŞAN BUNLAR DEĞİL MİYDİ?'

"Doğu ve Güney Doğu'daki huzurdan rahatsız olanların var olduğunu" iddia eden Soylu, diğer cumhurbaşkanı adayların HDP'nin cumhurbaşkanlığı adayı Selahattin Demirtaş'a özgürlük çağrısı yapmalarını eleştirdi. Soylu, şöyle konuştu:

"53 insanımızı şehit ettiler. Yasin Börü'yü apartmanın en tepesinden aşağıya attılar. Selahattin Demirtaş ağzı köpüklü şekilde 'Eğer çukur kazamıyorsanız kazanlara dua edin. Bu çukur bizim onurumuzdur. Mücadele bizim onurumuzdur.' diyordu. Şimdi Muharrem İnce… Bu belediyelerin genel başkanı Selahattin Demirtaş değil miydi? Teröre para sağlayan ve adam gönderen bunlar değil miydi? Yurt dışına çıkıp Türkiye'yi şikayet eden, orada birilerinden akıl alıp burada bölücülük yapmaya çalışanlar bunlar değil miydi? Bu genel başkan değil miydi?"

'KILIÇDAROĞLU'NDAN KURTULAYIM DERKEN İNCE DİYE BİR ADAMA TUTULDUNUZ'

"CHP'li kardeşlerim… Her zaman bu kadar talihsiz mi olursunuz? Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurtulayım derken Muharrem İnce diye bir adama tutuldunuz kaldınız. Yağmurdan kaçarken doluya tutuldular. "

'HEPSİNİ ERDOĞAN SAĞLADI'

"Muharrem İnce'yi anladım. Bu Temel Karamollaoğlu'na ne oluyor? Hayalindeki her şeyi, Türkiye'de özgürlüğü, hürriyeti, insanların fikrini, düşüncesini, istediği gibi yaşama hakkını hayal etmişti. Hepsini Tayyip Erdoğan ve bu millet sağladı. Kıskançlıklarından ve hasetliklerinden çatlıyorlar. O da Demirtaş'ın çıkmasını istiyor. Öbürü kim? Meral Akşener. Güya milliyetçi."