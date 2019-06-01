Soylu nerede yaşıyor: İstanbul en yaşanılabilir kentlerdenmiş

Başakşehir'de bir otelde muhtarlarla bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'un birçok konuda "yükseldiğini" öne sürdü. Soylu, "uluslararası bağımsız bir kuruluş"un dünya şehirleri üzerine yayınladığı araştırma raporunda İstanbul'un en yaşanılabilir kentler sıralamasında 30. sırada yer alarak Paris, Londra ve Milano'yu geride bıraktığını iddia etti.

Süleyman Soylu'nun İstanbul üzerine olduğu düşünülen sözleri şu şekilde:

İstanbul kültürel etkileşimde dünyada 8. sıradadır. Yine aynı rapora göre ulaşılabilirlikte 13. sırada. Yine yaşanabilirlik seviyesinde de özellikle 30. sırada. Önemli rakamlar bunlar. Yine ulaşım açısından da diğer büyük şehirlere bakıldığında, 2018 küresel trafik puan kartı raporu yayınlandı. Burada 6 kıta, 38 ülkede, 200’den fazla şehirde tıkanıklık ve hareketlilik eğilimlerinin bir analizi yer alıyor. Bu rapora göre, 2018’de trafik sıkışıklığında kaybedilen saatler konusunda İstanbul 200’den fazla dünya şehri arasında 32. sırada. İstanbul’da bir sürücü yılda ortalama 6,5 gününü trafikte geçirmektedir. Bu özellikle Roma’da 10 günü geçiyor, Paris’te 10 gün, Londra’da 9,5 gün, Milano’da 9,5 gün.