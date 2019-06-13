Soylu: Menderes Türel dönemini araştırıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlığın Antalya’nın eski AKP’li belediye başkanı Menderes Türel dönemini araştırdığını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminin bakanlık tarafından teftiş edilmesi ve AKP’li bir müfettişin görevlendirilmesi konusunda yaptığı açıklamada, Antalya’nın eski AKP’li belediye başkanı Menderes Türel döneminin de araştırıldığını söyledi.

İmamoğlu, Beylikdüzü Belediyesi'ndeki denetimle ilgili olarak “AK Parti’den aday olmuş bir müfettişin görevlendirilmesi ve ısrarla raporları 23 Haziran’a kadar yetiştirin çabasıyla görev yapması da çok manidar” demişti.

İnternethaber'e konuşan Soylu, bakanlığın belediyelere teftiş planlarının bir yıl öncesinden belli olduğunu savunarak “Yılbaşında benim bir açıklamam oldu, ‘Bundan sonra tüm belediyelere yönelik ciddi bir araştırma ve soruşturma yapacağız’. Sebebi de şu: 2014 yılından itibaren biz belediyeleri şikayetin dışında normal bir teftiş yapmıyoruz. Bu bizim eksikliğimiz. Ve geçen yıl bu konuda bir karar aldık. Hem teftiş müfettişlerimiz hem mali değerler kontrolörlerimiz yaklaşık 300’ün üzerindeki belediyeye teftişe gitti. Bu toplam belediyelerin beşte biri. Bu Beylikdüzü’ne de isabet etmiş” dedi.

Soylu 175 belediyeden bir önceki dönemin araştırılması talebi geldiğini, bunlar arasında Antalya’nın da olduğunu kaydetti.

Soylu “Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı 5 yıldır Menderes Türel, ne yapacağız şimdi? Antalya’ya yeni gelen belediye başkanı bize müracaat etti. Dedi ki ‘Biz Menderes Türel döneminin tamamının araştırılmasını istiyoruz’. Biz de şimdi Menderes Türel döneminin tamamını araştırıyoruz. Araştırmayalım mı yani? Bu tip talepler de çok. 175 belediyeden ‘Bir önceki dönemimizi araştırın’ diye talep geliyor” dedi.