Soylu, kadınlara polis saldırısını savundu: İlla polise hücum edecekler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde Taksim'de kadınları hedef alan polis saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde İstanbul'da kadınları hedef alan polis saldırısı tepki çekerken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi.

"Kadına şiddete karşı eylem gününde kanuna aykırı eylem yapıp, güya kadına şiddet olduğunu hem Türkiye'ye hem bütün dünyaya göstermek isteyen her zaman bir istismarcılar grubu hep mevcut. Her zaman da aynı tipleri görüyoruz" diyen Soylu, "AK Parti teşkilatı 81 vilayette yürüyüşler düzenledi. Yasak olduğunu söylememize rağmen ve başka bir yer göstermemize rağmen dün İstanbul'da Taksim Tünel'de HDP'den PKK sempatizanlarına kadar birtakım bileşenler kendilerini oraya getirdiler. Biz de 'Buyurun açıklamanızı yapın' dedik; ancak illa polise hücum edecekler, 'Biz buradan yürüyeceğiz' diyecekler, kamuoyuna da 'Kadına şiddet gününde kadına şiddet gösterdiler' diyecekler" ifadelerini kullandı.