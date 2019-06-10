Soylu: İstanbul'dan 50 bin sığınmacıyı göndereceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'dan 50 bin sığınmacının yurt dışına gönderileceğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da yıl sonuna kadar 50 bin sığınmacının sınır dışı edileceğini belirterek, bu konuda İstanbullulardan 6 ay süre istedi.

Geçen yıl İstanbul'dan 4 bin 500 kişinin yurt dışına geri gönderildiğini açıklayan Soylu, "Şu ana kadar gönderdiğimiz kişi sayısı 13 bin, yıl sonu itibarıyla bu yıl İstanbul'dan 50 bin göndereceğiz. Yani 50 bin düzensiz kaçak göçmeni... Burayı kaçak göçmen merkezi yaptırmayız. Bu kadar basit. Bir şey daha söyleyeyim. Herkes bizim kurallarımıza uymak zorundadır. Kim nereden gelirse gelsin, ne ortaya konulursa konulsun. Bizim kamu düzenimizi bozmaya kimseye müsaade etmeyiz. Dükkanlarda kimseyi yatırmayız. Bundan sonra arkadaşlarıma talimat verdim" ifadesini kullandı.